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21 школу построят в Мангистауской области к 2025 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Июня 2023, 13:25
21 школу построят в Мангистауской области к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мангистау до 2025 года построят 21 школу на 22 000 мест. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта «Комфортная школа» на 2023-2025 годы в области запланировано строительство 21 школы на 22 000 мест. Из них восемь школ будут построены в Актау, три - в Жанаозене. Также планируется строительство двух школ в Бейнеуском районе, две - в Мангистауском районе и шести - в Мунайлинском районе.

«При формировании списка учитывалась одна из актуальных проблем области – высокий показатель естественной рождаемости и рост внутренней миграции. Объявлен конкурс на строительство 10 из 13 школ, запланированных на 2023 год», - сказал аким области Нурлан Ногаев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

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В 2024 году планируется построить 13 школ на 12 900 мест, в 2025 году - 8 школ на 9 100 мест. После ввода в эксплуатацию школ в области будет ликвидирован дефицит мест в 15 трехсменных (3 999 мест) школах, 2 аварийных (1 368 мест) школах и 34 школах (9 991 место).

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Образование   Акимат   Строительство   Мангистауская область   Регионы   школа  
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