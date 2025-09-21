21 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День матери в Казахстане

Официально этот праздник был учрежден в 2012 году как день для чествования казахстанских матерей, подчеркивая роль женщины как хранительницы семейного очага. Вскоре постановлением Правительства были внесены соответствующие изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 3827 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан», согласно которым в стране был учрежден новый праздник — День матери и определена дата его празднования — третье воскресенье сентября.

Международный день мира

Отмечается 21 сентября с 2002 года. Был учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о праздновании именно в этот день было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Международный день мира провозглашён как день отказа от насилия и прекращения огня во всём мире. Всем странам предлагают воздерживаться от проведения военных действий в этот день.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера)

Учрежден по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.

СОБЫТИЯ

В 1989 году состоялась XIV сессия Верховного Совета КазССР 11-го созыва, на которой были приняты постановление «О мерах по дальнейшему осуществлению политической реформы в республике», законы «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) КазССР», «О языках в КазССР», «О выборах народных депутатов КазССР», «О выборах депутатов местных Советов народных депутатов КазССР» (против конституционных поправок проголосовали 8 депутатов, против закона о языках — 26), создана Центральная избирательная комиссия по выборам и отзыву народных депутатов.

В 1993 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Албания.

Республика Албания — государство у побережья Адриатического моря в западной части Балканского полуострова, граничит с Сербией и Черногорией, Македонией и Грецией. Территория — 28 748 км². Столица — г. Тирана. Официальный язык — албанский. Денежная единица — лек. Глава государства — президент, избираемый парламентом по предложению не менее 20 депутатов сроком на 5 лет (с правом только одного переизбрания).

В 2011 году в Нью-Йорке начала свою работу 66-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, основными темами которой стали общие вопросы, в частности, укрепление правовых основ межгосударственных отношений, урегулирование региональных конфликтов, нераспространение оружия массового уничтожения, противодействие новым вызовам и угрозам, реформы системы глобального управления, обеспечение устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности, борьба с изменением климата.

В 2012 году в Мадриде состоялось открытие цикла «Казахстан и кино: 1970-2011», в рамках которого демонстрируются работы казахстанских режиссеров. В цикл вошли такие фильмы, как «Тюльпан», «Кыз-жибек», «Кочевник», «Мустафа Шокай», «Прощай, Гульсары», «Небо моего детства» и ряд других. Открытие цикла вызвало значительный резонанс среди испанских кинолюбителей, проявивших интерес к творчеству казахстанских режиссеров.

В 2014 году в историко-краеведческом музее Западно-Казахстанской области открылась экспозиция «Алтын ханшайым», на которой были представлены уникальные артефакты из самого древнего в Казахстане «золотого» захоронения. Золотая принцесса, как назвали ее археологи, найдена во время полевого сезона 2012 года в кургане комплекса Таксай на территории Теректинского района Приуралья. Обнаруженный материал по информационной насыщенности был настолько значимым, что понадобилось два года исследовательских и реставрационных работ, чтобы достоверно и в полном объеме установить важность находки. В этой работе наряду с казахстанскими учеными принимали участие их коллеги из Японии, Германии и России.

В 2016 году в Павлодаре в старинном здании, переданном областным акиматом Павлодарскому государственному педагогическому институту, открылся археологический центр. Он носит имя известного ученого-археолога, историка с мировым именем Алькея Маргулана —основоположника казахстанской школы археологии и этнографии. Основная миссия центра — пропаганда историко-культурного наследия Казахстана. Здесь будут проводиться исследования в области археологии, этнологии, краеведения и туризма.

В 2017 году Аллея звезд в Караганде пополнилась звездой имени заслуженного деятеля Казахстана, генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дуйсена Касеинова. Имя восьмого по счету именного знака, открытого на аллее, занесли в Почетную книгу.

В 2017 году Казахстан возглавил Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов.

«Казахстан в этом году заслуженно возглавил МАПСФ — нашу партнерскую организацию, объединяющую фонды соцстрахования стран СНГ. Особо радует, что руководство Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана старается учесть опыт других стран при формировании стратегии развития социальной системы. Это прогрессивный и современный подход, который нужно поддерживать, ведь соцзащита — это сложнейший механизм, требующий гибкости в современных условиях», — отметил генеральный секретарь Международной ассоциации социального страхования Ханс-Хорст Конколевски.

В 2018 году в Алматы презентовали «Антологию казахской музыки» — первые в Казахстане профессиональные видеозаписи 30 инструментальных произведений от классики до современных композиций, созданные при помощи съемки в формате 4К. Так, в исполнении казахского народного оркестра имени Курмангазы, солистов, фольклорных ансамблей осуществлена запись кюев представителей школ токпе (Курмангазы, Дина) и шертпе (Таттимбет, Ашимтай), композиторов XX–XXI веков (Н. Тлендиев, К. Ахмедьяров, А. Жайым, Б. Кобенгалиев, М. Аубакиров и так далее). Музыкальные видеозаписи сопровождаются бэкстейджем со съемок и ценными комментариями исполнителей, среди которых — выдающиеся инструменталисты Айгуль Улкенбаева, Билял Искаков, Аблай Тлепбергенов, Айгерим Карсакбаева.

В 2018 году в Актобе открылся первый в Казахстане центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым». Уникальный проект стоимостью в 350 млн тенге реализован в рамках акции «Туған жерге тағзым» за счет средств спонсоров и жителей области. Деятельность центра направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа.

В 2020 году турецким читателям стала доступна книга «Педагогика» видного представителя казахской литературы Магжана Жумабаева, в которой о педагогическом воспитании написано в соответствии с казахской культурой и традициями. Перевел на турецкий язык и издал «Педагогику» Магжана Жумабаева преподаватель кафедры турецкого языка и литературы Стамбульского университета, доктор Угур Гурсу.

В 2021 году в комплексе Water Front г. Маската прошел День казахской культуры. На мероприятии были отмечены достижения страны и основные социально-экономические реформы, определенные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

В рамках культурного вечера был показан художественный фильм о творчестве и биографии Жамбыла Жабаева, посвященный 175-летию великого поэта. Особое внимание было уделено личности великого поэта, творчество которого связано с жизнью простого народа, а поэзия поражает глубоким смыслом и смелостью.

В 2021 году в Павлодарском музыкальном колледже открыли кабинет творческого наследия народного артиста Казахской ССР, кюйши-домбриста Рустембека Бейсеновича Омарова.

Цель проекта — широкая популяризация культурного и духовного наследия, обеспечение сохранности исторических данных и эффективного использования музыкальных произведений Рустембека Омарова.

В 2021 году в г. Лиссабоне (Португалия) по случаю 30-летия Независимости Республики Казахстан была открыта выставка «Казахстан — 30 лет Независимости, 556 лет истории», в рамках которой посетители могли ознакомиться с великолепием природы, бескрайними просторами, природными заповедниками и историей Казахстана, столицей страны, историческим культурным центром тюркского мира — городом Туркестаном и мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссауи, а также с многочисленными книгами о Казахстане.

Казахстанская экспозиция продолжила добрые традиции взаимного познания и культурного обмена народов двух стран и предоставила возможность посетителям продолжить давние традиции путешествий и увидеть новые горизонты, которые открывает Страна Великой Степи.

В 2022 году 20 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.

В 2022 году две картины АО «Казахфильм» удостоились наград международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Специальный диплом международного жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова получил фильм «Мукагали» (режиссер Болат Калымбетов). Приз за лучший сценарий получил фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева.

В 2024 году в столице в рамках экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) стартовал масштабный общегородской субботник. В рамках экоакции в Астане горожане провели санитарную очистку города, сетей ливневой и арычной канализации, уборку улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др. Во время экологической акции в пяти районах были высажены свыше 2 тыс. зеленых насаждений.