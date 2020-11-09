21 семья получила жилье по проекту «Қамқорлық» в Туркестанской области

ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ- Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана дал ряд поручений. Одно из них – оказание социальной поддержки многодетным семьям. Согласно данному поручению в Туркестанской области по инициативе главы региона Умирзака Шукеева в рамках проекта «Қамқорлық» в Тюлькубасском районе при содействии местного акимата 21 семья получили жилье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Из них 6 семей получили жилье за счет спонсорских средств, 15 семей получили ключи от новых квартир по государственной программе. Также за счет спонсорских средств отремонтировано жилье 9 семей.

Кроме того, до 9 ноября текущего года 93 семьям-участникам проекта «Қамқорлық» была выделена материальная помощь на сумму 215 млн тенге. В частности, продуктовые корзины, собранные при спонсорской поддержке ТОО «Феррум Констракшн», гипермаркета «Грамад», макаронной фабрики «Мадина», распределены волонтерской группой «Мейірім». Также закрепленными специалистами (аппарат акима района, руководители отделов, индивидуальные предприниматели) в дома нуждающихся семей распределены продуктовые корзины, обувь, одежда, денежная помощь, дрова и уголь.