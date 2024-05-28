21 проект планируется реализовать в металлургической отрасли в 2024 году

В текущем году в металлургической отрасли планируется реализация 21 проекта с общим объемом инвестиций 464,2 млрд тенге. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В текущем году в металлургической отрасли планируется реализация 21 проекта с общим объемом инвестиций 464,2 млрд тенге и созданием свыше 4 700 рабочих мест, - сказал Канат Шарлапаев.

Министр уточнил, что среди них - казахстанский завод по производству стальных труб ТЭМПО Казахстан в Карагандинской области и проект по модернизации производства по выпуску алюминиевой упаковки QazAlPack в городе Шымкент.

Ранее сообщалось, что в металлургической промышленности рост составил 5,1%, произведено 1 млн тонн чугуна, 1,3 млн тонн стали, 834 тыс. тонн плоского проката, 87,4 тыс. тонн алюминия, 89 тыс. тонн цинка и 159,8 тыс. тонн меди.

В целом в машиностроительной отрасли рост составил 22%.