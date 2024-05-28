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    11:17, 28 Май 2024 | GMT +6

    Положительную динамику в обрабатывающей отрасли отмечают в Казахстане

    Обрабатывающая промышленность
    Фото: primeminister.kz

    Производство продукции обрабатывающей отрасли показывает положительную динамику. За 4 месяца текущего года объем производства составил 7,1 трлн тенге. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Производство продукции обрабатывающей отрасли показывает положительную динамику. За 4 месяца текущего года объем производства составил 7,1 трлн тенге, экспортировано товаров обрабатывающей промышленности на сумму 5,6 млрд долларов. Объем инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду предыдущего года увеличился на 19,9% и составил 403,2 млрд тенге. Вклад отрасли в экономику составил 4,3 млрд тенге, - сказал Канат Шарлапаев.

    Министр отметил, что по итогам 2023 года производительность труда достигла $52,7 тыс. на человека.

    По итогам 4 месяцев текущего года рост обрабатывающей промышленности составил 105,2%.

    Так в металлургической промышленности, согласно озвученным данным, рост составил 5,1%, произведено 1 млн тонн чугуна, 1,3 млн тонн стали, 834 тыс. тонн плоского проката, 87,4 тыс. тонн алюминия, 89 тыс. тонн цинка и 159,8 тыс. тонн меди.

    • В машиностроительной отрасли рост составил 22%.
    • Производство бытовой техники увеличилось в 3,8 раза.
    • Химическая промышленность показала рост на 6%.
    • Легкая промышленность увеличилась только на 0,3%.
    Теги:
    Правительство Промышленность Министерство промышленности и строительства
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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