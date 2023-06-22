21 пассажир пострадал в результате столкновения поезда с грузовиком на севере Чехии

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Среди 65 пассажиров поезда было 19 школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

По данным национальной службы спасения, 9 пассажиров поезда получили травмы средней степени тяжести. Остальные 12 пассажиров, в том числе двое школьников, получили легкие ранения.

Полиция сообщила, что среди 65 пассажиров поезда было 19 школьников.

Авария произошла около 14:00 на железнодорожном переезде в Страж-над-Нисоу недалеко от города Либерец, в 100 километрах к северу от Праги.

Обстоятельства произошедшего выясняются.