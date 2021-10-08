23:13, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
21 пациент с COVID-19 находится в реанимации в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 21 пациент с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Два человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 252 человека.
Загруженность составляет 10,7% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации находится 21 пациент, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 23,3% (на 90 мест).
За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека.
Как ранее сообщалось , 252 человека лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.