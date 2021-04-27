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    13:19, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    21 объект в ВКО присоединился к проекту «Ashyq»

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане вышло постановление главного государственного санврача области по старту реализации проекта «Ashyq» на территории региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО

    В рамках постановления с 26 апреля проект «Ashyq» начал работу в фитнес клубах, включая йога центры, спа-центрах, саунах и бассейнах, кинотеатрах. Помимо этого, проект «Ashyq» запустят на объектах общественного питания, а также на межобластных и городских туристических перевозках.

    С 5 мая по проекту «Ashyq» начнут работать караоке и банкетные залы в зоне низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

    Примечательно, что объекты, присоединившиеся к проекту, могут работать в «красной» зоне по условиям «желтой» зоны. А в регионах с умеренным уровнем заболеваемости КВИ, то есть находящихся в «желтой» зоне, будут предъявляться критерии ограничения работы объектов по условиям «зеленой» зоны.

    «До начала реализации проекта Палатой предпринимателей ВКО были опрошены 488 субъектов бизнеса, которые могут использовать «Ashyq» для работы в период ограничений. Из этого числа свое согласие изначально подтвердили 166 объектов, однако в дальнейшем, когда Усть-Каменогорск, Семей и Аягоз вошли в красную зону, количество желающих резко возросло. Предприниматели активно подают заявки в Палату на получение QR-кода, а также направляют нам коллективные письменные обращения с убедительной просьбой включить Восточный Казахстан в пилотный проект «Ashyq», - рассказал директор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек.

    По информации ведомства, в тестовом режиме к проекту «Ashyq» присоединились уже 21 объект – кинотеатры, объекты общественного питания, бани и сауны, спа-центры, фитнес-центры, тренажерные залы.

    «QR-код можно получить через Палату предпринимателей ВКО, за исключением общепита, по которому принимает заявки отраслевая ассоциация«, – сообщили в ведомстве.

    Примечательно, что участие в проекте «Ashyq» является добровольным для субъектов бизнеса: работать ли в период ограничений или, сложа руки ожидать их окончания, каждый решает сам.

    Для входа на объекты предпринимательства, участвующим в проекте, необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» в App Store и Play Market.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Экономика
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