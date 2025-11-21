21 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1961) родился САРСЕНОВ Джамбулат Жакиевич — заместитель Председателя Ассоциации «KAZENERGY».

Фото: inbusiness.kz/Мария Матвиенко

Родился в г. Шымкент. Окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. И. И. Мечникова (1985); Казахский экономический институт им. Т. Рыскулова в г. Алматы, специальность — «Государственное и местное управление» (2003); Дипломатическую академию Евразийского национального университета в г. Астана, специальность — «Международные отношения» (2005).

Трудовая деятельность: сотрудник Чимкентской областной больницы (1978); научный сотрудник НИИ краевой патологии (1987-1994); заместитель генерального директора МП «Хром» (1994-1995); заместитель директора ТОО «Best» (1995-1998); генеральный директор ТОО «Фирма Акцепт» (1998-1999); генеральный директор ТОО «МС Falcon» (1999-2001); исполнительный директор-директор информационно-аналитического департамента АО НК «Транспорт нефти и газа» (2002); исполнительный директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз» (2002-2003); генеральный директор АО «Торговый дом КазМунайГаз» (2003-2004); генеральный директор СП АО «КазРосГаз» (2004-2005); руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз» (06.2005-12.2005); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy» (12.2005-11.2012); заместитель Председателя Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY» (11.2012-05.2016); председатель Комитета фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (05.2016-07.2017); вице-президент по маркетингу — член Исполнительного Комитета Всемирного Нефтяного Совета (ВНС, World Petroleum Council) (2017).

Награжден орденами «Құрмет» (2010); «Парасат» (2015); медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005); «10 лет Астане» (2008); Медаль «Атамекен» I степени (2009); «20 лет Независимости Республики Казахстан» (2011); «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016).

55 лет назад (1970) родился БАТАЛОВ Раимбек Анварович — казахстанский предприниматель, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», основатель и председатель Совета директоров холдинга Raimbek Group.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер-строитель.

Трудовая деятельность: генеральный директор компании «Раимбек» (1992-1998); президент ТОО «Raimbek Group» (с 1998 года); президент Raimbek Food (Xinjiang) Co Ltd (выпуск молока «Айналайын» и соков «Джуси» и т. п.) (с 2004 года); член правления Национальной экономической палаты «Союз Атамекен» (с 2007 года); первый вице-президент федерации велоспорта Казахстана (2014).

46 лет назад (1979) родился ОСПАНОВ Думан Рыспекович – заместитель акима области Абай. Родился в Восточно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Окончил Государственный финансовый институт, г. Семей, специальность «Финансист-экономист» (2000); Казахский институт правоведения и международных отношений, г. Павлодар, специальность «Юрист» (2006).

Трудовая деятельность: специалист по кредитованию АО «Наурыз банк Казахстана», г. Семей (2001-2002); аудитор, специалист по кредитованию, руководящие позиции в банковских структурах (2002-2010); начальник управления АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс», г. Астана (2010-2012); заместитель генерального директора ТОО «Региональный инвестиционный центр», г. Шымкент (2012-2013); руководитель службы управления рисками, директор департамента по работе с проблемными проектами АО «Лизинговая компания «Астана-Финанс», г. Астана (2014-2016); заместитель председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (2016-2021); управляющий директор АО «Аграрная кредитная корпорация» (2021-2022); управляющий директор АО «КазАгроФинанс» (2022-2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

44 года назад (1981) родился СЕНГАЗЫЕВ Касымхан Сенгазыулы — руководитель управления образования города Астаны.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая (2007), учитель начальной военной и физической подготовки; Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2009), менеджмент; АО «Финансовая Академия» (2017), магистр экономики и бизнеса.

Трудовая деятельность: учитель в школах Алматинской области и города Алматы (2002-2005); сотрудник частных структур города Алматы (2005-2008); директор средней школы № 21 управления образования г. Астана (2008-2011); директор средней школы № 49 управления образования г. Астана (2011-2013); заместитель руководителя управления образования г. Астана (2013-2016); заместитель акима района «Алматы» города Астаны (05.01.2016-06.2016); руководитель управления образования города Астаны (2016-2017); руководитель ГККП Политехнический колледж г. Астана (2017-2021).

На занимаемой должности с декабря 2021 года.

36 лет назад (1987) родился ОТЕПКАЛИ Даурен Талапович — руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2009 г.); Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (2013-2016).

Трудовая деятельность: работал в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, главный специалист отдела регулирования долевого строительства, главный специалист административно-правового отдела, и. о. начальника административно-правового отдела, город Актау (2010-2011); Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (2010-2013); ведущий специалист административно-правового отдела департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2011-2012); руководитель административно-правового отдела департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2012-2013); руководитель административно-правового отдела департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (2013-2015); руководитель административно-правового отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (2015-2018); руководитель отдела лицензирования и аттестации управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (2018-2019); руководитель отдела лицензирования и аттестации управления градостроительного и земельного контроля Мангистауской области (2019-2020); заместитель руководителя управления градостроительного и земельного контроля Мангистауской области (2020-2022); заместитель руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (03.2022-05.2022).

На занимаемой должности — с мая 2022 года.