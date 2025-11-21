21 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день телевидения

Отмечается ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1996 года (резолюция №A/RES/51/205), в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum) в 1996 году.

ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие, которое оказывает телевидение на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы.

Всемирный день приветствий

Учредили в 1973 году Брайан и Майкл Маккормак в ответ на войну Судного дня (вооруженный конфликт между Израилем и Египтом) и общую напряженность политической обстановки в мире.

Всемирный день приветствий — это глобальная кампания по борьбе за мир. Каждый участник в этот день должен поздороваться как минимум с десятью людьми.

Всемирный день рыболовных хозяйств

Отмечается ежегодно всеми людьми, занятыми в коммерческом рыболовстве и рыболовной промышленности. Главная его задача — подчеркнуть важность промыслового рыболовства для мировой экономики и повысить осведомленность о важности устойчивого рыболовства.

Хотя Всемирный день рыболовных хозяйств не входит в число международных дней ООН, его поддерживают профильные организации ООН, к примеру, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).

СОБЫТИЯ

В 1988 году в Москве открылись Дни Аральского моря. В Приаралье и на самом море сложилась критическая экологическая обстановка, что вызвало тревогу широкого круга общественности страны. Вследствие сокращения стоков Амударьи и Сырдарьи уровень моря снизился почти на 13 метров. Только в пределах Казахстана морское дно обнажилось на площади 1,3 млн гектаров, а по всему морю — более чем 2,5 млн гектаров. На восточном побережье море отступило уже на 80-100 километров, образуя пылесолевую пустыню с песчаными барханами и редкой солянковой растительностью.

В 2005 году члены спортивной экспедиции «Казахстан — Антарктида — 2005» взошли на вторую безымянную вершину Антарктиды и присвоили ей название «Астана» — в честь столицы Казахстана.

Цель экспедиции — повышение престижа Казахстана, как государства и активного члена мирового сообщества, а также продвижение новой столицы нашей страны как элемента государственного бренда.

В 2005 году в Таразе увековечили память великого земляка — мыслителя, ученого-исламиста, теолога, поэта, просветителя Саида Махмуда ат-Тарази. Мемориальная доска была торжественно установлена у входа в старинную мечеть Абдукадыра. Здесь, в медресе при мечети, Саид Махмуд ат-Тарази жил и работал с 1923 по 1930 годы.

Саид Махмуд ат-Тарази многое сделал для образования и просвещения мусульманских народов, но главной его заслугой является перевод в 1935 году Корана с арабского на тюркский язык. Впоследствии он перевел Коран еще на десять языков.

В 2006 году в урочище Жидебай — одной из составляющих государственного литературно-мемориального комплекса Абая в Семипалатинской области — был открыт первый в республике Музей известного философа, талантливого композитора Шакарима Кудайбердиулы. Экспозиция названа «Дом охотника» и представляет собой собрание материалов, полностью отображающих биографию и творчество писателя, подвергшегося репрессиям в 30-е годы прошлого столетия. Впервые представлены документы, подтверждающие его поездку в Мекку.

В 2008 году в Стамбуле на конференции председателей парламентов между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией было подписано Соглашение о создании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Официальными языками являются государственные языки: азербайджанский, казахский, кыргызский и турецкий, а также английский язык в качестве дополнительного. В случае вступления в ТюркПА новых членов языки этих государств также станут официальными языками ассамблеи. Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА) — парламентское объединение тюркоязычных стран, целью которого является формирование механизма межпарламентских отношений между тюркоязычными странами, сближение политических взглядов, обмен информацией, пропаганда тюркской культуры, расширение экономических связей, реализация совместных проектов, нахождение путей решения проблем тюркского мира.

В 2012 году в Алматы в РГП «Ғылым ордасы» состоялось открытие Музея археологии, Музея истории казахстанской науки, Музея природы и Музея редких книг, пополненных новыми уникальными экспонатами.

В музеях «Ғылым ордасы» сосредоточены уникальные экспонаты и материалы, повествующие о разных этапах развития фауны, культуры, науки Казахстана и представляющие огромную ценность для современности.

В 2012 году лучшим врачом года стал кардиохирург международного класса Юрий Пя. Ему была вручена позолоченная статуэтка «Алтын адам» и сертификат.

Именно он совместно со своим коллегой из Чехии Яном Пирком впервые в Казахстане провел трансплантацию донорского сердца пациенту с хронической сердечной недостаточностью в августе 2012 года.

В 2013 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках Генеральной ассамблеи государств-сторон Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия состоялись выборы членов комитета Всемирного наследия.

По итогам голосования в результате успешно проведенной кампании, активной работы в рамках ЮНЕСКО и ее различных органов, Казахстан впервые был избран членом комитета Всемирного наследия на период 2013–2017 годов.

В 2014 году Национальным банком Казахстана выпущена в обращение памятная монета «Мама». Серебряная монета с позолотой и номиналом 500 тенге относится к серии «От сердца к сердцу», призванной отразить общечеловеческие ценности на монетах и сделать их своеобразным посылом от человека к человеку.

В 2015 году в честь столицы Казахстана в голландском городе Роттердаме появилась площадь «Астана». На церемонии открытия площади присутствовали видные государственные деятели Нидерландов, зарубежные послы, общественные деятели и студенты, обучающиеся в Нидерландах, представители казахской диаспоры.

В 2016 году в Республике Казахстан начала работать бесплатная линия по защите прав детей «111». Ребенок по указанному номеру телефона имеет возможность заявить о нарушении своих прав. Контактный центр работает круглосуточно.

В 2016 году в Париже были достигнуты соглашения по сохранению в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 8 казахстанских памятников первого Чанъань-Тяньшанского отрезка Шелкового пути. Также был вручен сертификат о включении средневекового городища Талгар в список Всемирного наследия.

В 2018 году в Баку открылся Азербайджанско-Казахстанский молодежный форум. Это был первый форум, на котором презентовались молодежная политика двух стран, реализуемые стартап-проекты, а также были представлены молодежные организации, в том числе региональные, волонтерские и т. д.

В 2019 году ученица областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Даяна Мукина стала обладательницей гранта в размере 750 000 тенге в номинации «Лучший прототип» на международном конкурсе экологических стартап-проектов «Eco Startup», представив проект «От милосердия к предпринимательству: разработка косметики на основе кобыльего молока».

Основной фишкой проекта является добавление в состав косметики сублимированного кобыльего молока, то есть используемый продукт освобождается от воды, но при этом сохраняет все свои полезные свойства и вещества. Аналога именно этому виду косметики, в котором используется сублимация, в мире еще нет, и это единственный натуральный косметический продукт.

В 2020 году в здании Народного собрания Болгарии состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок, посвященных 1150-летию выдающегося философа и ученого Абу Наср аль-Фараби и 175-летию поэта и просветителя Абая Кунанбайулы.

Наряду с этим, в рамках мероприятия состоялась презентация вновь изданной книги о жизни и наследии аль-Фараби доктора философских наук, профессора Казахского национального университета Жакипбека Алтаева, которая была переведена на болгарский язык.

В 2020 году в Главной публичной библиотеке города Сан-Франциско открылся отдел казахстанской литературы и культуры, в дар которому были переданы более 400 книг на казахском, русском и английском языках, в том числе историческая и научно-популярная литература, произведения казахских поэтов, прозаиков и ученых, таких как Чокан Валиханов, Жамбыл Жабаев, Шакарим Кудайбердиулы, Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Олжас Сулейменов и многие другие. По мнению авторов данной инициативы, создание библиотечного отдела призвано вызвать у американских читателей живой интерес к богатству культуры казахского народа и желание ближе познакомиться с ним, чему, в частности, должно способствовать и широкое распространение работ Абая Кунанбайулы.

В 2022 году на внеочередных выборах Президента Казахстана действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу, набрав 81,3 процента голосов избирателей. По предварительным данным, явка составила 69,44 процента.

В 2022 году на кафедре Ближнего Востока и Южной Азии факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби состоялся круглый стол, посвященный дню «аль-Фараби». В круглом столе приняли участие исследователи, преподаватели и студенты факультета востоковедения, факультета философии и политологии, Культурного представительства Исламской Республики Иран в Алматы и Центра Фараби. В ходе мероприятия были сделаны доклады о вопросах, которые необходимо учитывать при переводе наследия аль-Фараби с оригинала на казахский язык, и о еще не изученном наследии аль-Фараби.

В 2024 году Международный аэропорт Алматы встретил рекордного 10-миллионного пассажира — событие исторического масштаба для аэропорта и города. Обладательницей счастливого номера стала 47-летняя Шолпан Садыкова, прибывшая из Шымкента в Алматы. В честь этого знаменательного события аэропорт подарил ей поездку в Грузию на двоих.