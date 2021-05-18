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21 мая пройдет заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2021, 11:30
21 мая пройдет заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 мая состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«В мероприятии примут участие Почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Армения Никола Пашинян, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Также планируется участие Президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в качестве глав государств-наблюдателей при ЕАЭС.

В ходе заседания ВЕЭС, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи, будут обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и рассмотрены задачи на среднесрочную перспективу.

Отдельное внимание будет уделено интеграционному взаимодействию в посткризисный период и устранению препятствий на внутреннем рынке Союза», - сообщил Берик Уали.


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