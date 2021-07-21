21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержали мошенника, обещавшего «раскрутку» денег на спортивных ставках. 21-летний житель Туркестанской области обманул 55 жителей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Объявление о раскрутке денег на спортивных ставках с выгодой на 100% молодой человек разместил в социальной сети Instagram на странице «asko_8900».

В ходе расследования установлено, что он никакого отношения к ставкам не имел, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемый был задержан и водворен в следственный изолятор. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК (Мошенничество). Общая сумма ущерба составляет 3 500 000 тенге. Однако потерпевших может быть больше.



Задержанный обещал в течение суток выигрыш со 100-процентной прибылью и уговаривал перечислить деньги на электронный кошелек, однако после поступления денег блокировал номера потерпевших.