21-летний Асыл Алдаберген назначен внештатным советником акима Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Туркестанской области назначен внештатный советник по вопросам противодействия коррупции. Им стал руководитель проектного офиса «Туркестан - Адалдық алаңы» Асыл Алдаберген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в сообщении пресс-службы акимата, Асыл Алдаберген родился 10 июня 1998 году в городе Туркестан Южно-Казахстанской области.

Работал менеджером Проектного офиса «Turkistan Adaldyq alany» Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области.

С августа 2019 года работал помощником Государственного советника юстиции 3-го класса, руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Туркестанской области, руководителем проектного офиса «Туркестан - Адалдық алаңы».