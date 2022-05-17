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21% из выделенных на референдум средств направят на техническое оснащение
17 Мая 2022 14:10

21% из выделенных на референдум средств направят на техническое оснащение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деньги будут выделены из республиканского бюджета и резерва Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21% из этой суммы пойдет на материально-техническое оснащение участков голосования. Обеспечение работы участковой и территориальной комиссий. Изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина на брифинге в ЦИК.

Ранее сообщалось, что на проведение референдума из республиканского бюджета выделят 16 млрд 460 млн тенге.

«Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня Правительством соответствующее постановление принято», - сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Автор:
Корреспондент

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