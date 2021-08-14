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21 человек скончался от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане

14 Августа 2021 09:16
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21 человек скончался от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12.08.2021 г. зафиксировано 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 218 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 65306, летальных случаев - 4016, выздоровевших - 56741.


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