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    21 человек погиб при оползне в Китае

    В китайской провинции Ганьсу число погибших в результате оползня возросло до 21 человека, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    21 человек погибли при оползне в Китае
    Фото: Pixabay

    Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

    Под массами грунта оказались 33 человека. Спасатели завершили поисково-спасательную операцию, извлекли всех пострадавших и погибших. По официальным данным, семь человек получили травмы, еще пятеро не пострадали. Инцидент произошел в городе Луннань.

    По данным властей, в 2025 году прямой экономический ущерб от стихийных бедствий составил 241,61 млрд юаней (около 34,5 млрд долларов), а число погибших и пропавших без вести достигло 763 человек.

    Ранее, восемь человек погибли из-за мощного шторма в китайской провинции Хубэй.

     

    Пострадавшие Китай Местные органы власти ТАСС Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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