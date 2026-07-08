21 человек погиб при оползне в Китае

В китайской провинции Ганьсу число погибших в результате оползня возросло до 21 человека, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Под массами грунта оказались 33 человека. Спасатели завершили поисково-спасательную операцию, извлекли всех пострадавших и погибших. По официальным данным, семь человек получили травмы, еще пятеро не пострадали. Инцидент произошел в городе Луннань.

По данным властей, в 2025 году прямой экономический ущерб от стихийных бедствий составил 241,61 млрд юаней (около 34,5 млрд долларов), а число погибших и пропавших без вести достигло 763 человек.

Ранее, восемь человек погибли из-за мощного шторма в китайской провинции Хубэй.