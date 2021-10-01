21 автодорожный проект закончат в этом году в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом строительном сезоне в Кызылординской области дорожными работами охвачено 45 проектов местной сети, к концу 2021 года 21 из них будет сдан в эксплуатацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-слудбу МИИР РК.

Протяженность дорог областного и районного значения в регионе составляет 2381 км. Доля автодорог, находящихся в нормативном состоянии, на сегодняшний день насчитывает 70%.

«Сегодня в области ремонтными работами охвачено 248 км дорог. В частности, ведется строительство транспортной развязки на примыкании главной уличной дороги города Кызылорда с автотрассой «Западная Европа-Западный Китай», а также автомобильной дороги районного значения «Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс». Кроме того, производится реконструкция дороги районного значения «Айтеке би – Казалинск», мостов на дорогах «Самара-Шымкент-Екпинди», «Айтеке би-Басыкара» и «Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария» и подъезда к населенному пункту Есет батыр», - говорится в сообщении МИИР РК.

Вместе с тем, в Кызылординском регионе в этом году ведется средний ремонт 31 автодорожного проекта местной сети. Всего к концу этого года дорожниками планируется довести показатель дорог областного и районного значений, находящихся в нормативном состоянии, до 75%, увеличив нынешний показатель на 5%.