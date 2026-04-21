21 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

73 года назад (1953) родился ТОБАЯКОВ Бахытжан Ошакбаевич — поэт, журналист, писатель-переводчик, член Союза писателей Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт (ныне Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева).

Трудовая деятельность: инженер «Казтехэнерго», старший инженер Минэнерго, научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института энергетики; научный редактор Казахской энциклопедии (1986-1988); заведующий отделом, ответственный секретарь журнала «Білім және еңбек» (1988-1990); заведующий отделом газеты «Халық кеңесі» (1990-1994); редактор Агентства «Хабар» (1998-2001); заведующий отделом развития государственного языка и других языков аппарата акима Алматы, старший преподаватель Института оценки (1999-2001); сотрудник АО «KEGOC» (2001).

Автор сборников стихов и научно-познавательных книг «Бостан», «Темірқазық», «Сонар», «Металдар құпиясы», «Егемен елдің экономикасы», «Адамзат тірлікті дәулет білмек…», «Құланиек», «Алматы көшелері».

62 года назад (1964) родился АБДРАХМАНОВ Кайрат Кудайбергенович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике.

Родился в Талды-Курганской (ныне — Жетісу) области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1987).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института им. В. И. Ленина (1987-1991); аспирант Казахского государственного университета (1991-1993); третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел РК (1993-1997); заместитель директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки — заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 3-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998-1999); директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел РК (1999); вице-министр иностранных дел РК (1999-2001); советник-посланник посольства РК в Великобритании (2001-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Государстве Израиль (2003-2006); заместитель министра иностранных дел РК (2006-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене (2007-2008); постоянный представитель РК при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (2008-2011); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Словения по совместительству (2011-2013); постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций (2013-2016); министр иностранных дел РК (2016-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (2019-2020); верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств (2020-2024); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству (2024-2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; знаком «За заслуги в развитии туризма Республики Казахстан».

49 лет назад (1977) родился САГЫМБЕКОВ Жаксылык Берикжанович — заместитель председателя правления — главный инженер АО «Алатау Жарык Компаниясы».

Окончил Казахский национально-технический университет им. К. И. Сатпаева, Электрические системы и сети, инженер-электрик (2000); Казахский национальный университет имени аль-Фараби, деловое администрирование, магистр делового администрирования (2020).

Трудовая деятельность: электромонтер по ремонту оборудования, мастер Кокшетауский РЭК, Тайыншинские РЭС, Келлеровские ПЭУ (2000-2002); мастер, начальник, главный инженер главной понизительной подстанции Атбасарских территориальных электрических сетей (филиал АО «KEGOC») (2003-2010); главный специалист, заместитель начальника Управления подстанции, главный специалист УКНиОТ АО «Алатау Жарық Компаниясы» (2010-2014); заместитель председателя правления по эксплуатации — главный инженер АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (2014-2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.