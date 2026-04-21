21 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День Службы государственной охраны Республики Казахстан

Учрежден Указом Президента Казахстана «Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан» от 4 мая 2014 года.

Служба государственной охраны Республики Казахстан — непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Казахстана специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности, выполняющий функции службы охраны Президента и Республиканской гвардии, осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Президента, других охраняемых лиц и объектов.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Входит в систему международных дней Организации Объединенных Наций, впервые отмечался в 2002 году. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2017 году для того, чтобы подчеркнуть важность творческого подхода к решению проблем, связанных с достижением целей в области устойчивого развития.

СОБЫТИЯ

В 1925 году на базе газет «Қазақ әйелі» и «Теңдік» был образован общественно-политический, литературно-художественный журнал «Қазақстан әйелдері», который с января 1926 года вышел под названием «Әйел теңдігі». В 1935-1941 и 1950–1954 годы — «Сталин жолы». С января 1955 года — «Қазақстан әйелдері». Основные темы — проблемы семьи и дома, воспитания подрастающего поколения.

В 1959 году за роман-эпопею «Путь Абая» Мухтару Ауэзову была присуждена Ленинская премия, он был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР V созыва.

В 1961 году началось строительство магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр», который заложил основу создания газотранспортной системы Казахстана.

В 1995 году был ратифицирован Договор между Казахстаном и Монголией об урегулировании вопросов добровольного переселения и гражданства лиц, прибывших в Казахстан по трудовым договорам.

В 2006 году состоялось открытие молибденовой обогатительной фабрики на территории гидрометаллургического завода ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», находящегося в доверительном управлении АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Запуск данной фабрики осуществлялся впервые в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Казахстана и позволил республике выйти на мировой рынок молибдена.

В 2011 году на территории Казахстана была введена в почтовое обращение художественная марка серии «Европа» на тему «Леса». Номинал — 250 тенге, тираж — 250 тысяч штук, перфорация — гребенчатая, печать выполнена офсетным способом в четыре краски. Отпечатана марка на республиканском унитарном предприятии «Издательство «Белорусский дом печати». Размер марки — 40×28 мм. Художник — Данияр Мухамеджанов.

В 2014 году ученик 10 класса школы-гимназии № 1 города Сарканд Алматинской области Евгений Станкевич стал победителем в номинации «Статьи 15-18 лет» конкурса кампании «Меньше мусора», организованного экологами Швеции. Награждение проходило в Стокгольме, где участвовали школьники, учителя и координаторы — защитники окружающей среды из Германии, Франции, Канады, Македонии, Мальты, Румынии, Словакии, Черногории и Латвии.

Кампания «Меньше мусора» — международная сеть молодых людей, занимающихся экологической журналистикой, которая координируется Международной организацией экологического образования (FEE) и работает более чем в 25 странах мира.

В 2015 году Национальный банк РК на безвозмездной основе передал Министерству обороны РК 4776 серебряных монет «70 лет Великой Победе», которые получили казахстанские ветераны — участники Великой Отечественной войны в честь 70-й годовщины Великой Победы.

В 2016 году в Алматы впервые на территории СНГ прошел V Международный симпозиум исследовательской группы «Музыка тюркоязычного мира». Проведение данного симпозиума позволило более глубже изучить музыку тюркоязычного мира и ее значение в рамках мирового искусства.

В работе симпозиума приняли участие ведущие ученые из стран дальнего и ближнего зарубежья: Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, а также Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана.

В 2018 году в постоянном представительстве Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций прошла встреча послов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященная итогам проведенного в Астане в сентябре 2017 года первого в истории исламского мира Саммита по науке и технологиям стран-членов ОИС.

Принявшие участие в мероприятии послы Ирака, Катара, Ливана, Палестины, Кыргызстана, Туниса, а также представители Объединенных Арабских Эмиратов, Уганды, Джибути, Иордании, Турции, Туркменистана и других стран ОИС высоко оценили инициативу Казахстана по созыву саммита и отметили чрезвычайную актуальность темы научно-технологического развития в нынешних условиях глобального информационного прогресса.

В 2023 году был утвержден Генеральный план Алматы до 2040 года. Жителей южной столицы ждет масштабная реконструкция инженерных сетей. До 2040 года планируется построить 2,4 тыс. км сетей водоснабжения на 427 млрд тенге, 1,1 тыс км водоотведения на 501 млрд тенге и 161 км сетей теплоснабжения на 479,2 млрд тенге. Расходы на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будут осуществлены за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики по принципу «тариф в обмен на инвестиции».

В 2024 году Елена Рыбакина одержала победу в финале турнира WTA в Германии. В решающем матче первая ракетка Казахстана встретилась с украинкой Мартой Костюк. Первый сет уверенно забрала Рыбакина. Она выиграла его со счетом 6:2. Точно так же завершился и второй. В итоге Елена стала победительницей турнира.

В 2024 году ученые Букетовского университета создали специальный тканевый материал со стабилизированными наночастицами серебра для медицинских трехслойных масок. По словам академика Национальной академии наук РК Серика Фазылова, в медицине нет высокоэффективных препаратов, оказывающих противовирусное действие, так как большинство современных препаратов просто подавляют процесс размножения вирусов, но не способны полностью уничтожить их. В этом направлении Национальная академия наук РК совместно с учеными Букетов университета около двух лет ведет работу над созданием эффективной технологии получения устойчивых к окислению наночастиц серебра.

В 2025 году фонды Карагандинского областного историко-краеведческого музея пополнились уникальными для региона археологическими экспонатами. В их числе сакское золото и единственный в регионе сакский казан. Артефакты были обнаружены при раскопках на территории области с 2020 по 2024 год. Большинство находок было сделано на могильниках «Талды» и «Талды-2».