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21,7 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

15 Октября 2018 10:11 267
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21,7 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по состоянию на 15 октября намолочено 21 млн 735,2 тыс. тонн зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Министерства сельского хозяйства РК, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 14 млн 861,7 тыс. га, или 98,7% от общей уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 14,6 центнера с га.

На аналогичную дату 2017 года было убрано 15 млн 315,7 тыс. га, или 99,7% от общей уборочной площади областей РК, намолочено 21 млн 838,3 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляла 14,3 центнеров с га.

В Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составляет 15 млн 63,1 тыс. га, в 2017 году она располагалась на 15 млн 365,2 тыс. га. При этом в ходе посевной кампании в этом году было засеяна территория общей площадью 15 млн 122,6 тыс. га, в прошлом году - 15 млн 411,6 тыс. га.

 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство,
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Асхат Ахметбеков

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