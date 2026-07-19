Казахстан накроют дожди, ветер и экстремальная жара 20 июля

20 июля в большинстве регионов Казахстана ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер и сильная жара. В ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

Астана. Днем в столице ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Шымкент. Ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область. Ночью на западе и севере прогнозируются дождь и гроза. Днем сильные дожди, грозы, град и шквал ожидаются на западе, севере и востоке области. Порывы ветра местами усилятся до 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Атырауская область. На севере, востоке и юге пройдут дожди с грозами, возможен град. Скорость ветра составит 15-20 м/с. Сохраняется высокая, а на северо-западе — чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область. На севере, западе и в центре ожидаются дождь, гроза и град, ночью в центральных районах — сильный дождь. На юге воздух прогреется до +35-40 градусов. Порывы ветра достигнут 20 м/с. На северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область. На востоке и юге ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем температура повысится до +35 градусов, на юге — до +38. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Область Ұлытау. На севере и востоке прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. Днем ожидается жара до +35 градусов. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Область Абай и Восточно-Казахстанская область. Ночью местами пройдут дожди и грозы, днем на севере, востоке и юге ожидаются грозы, град и шквал. Порывы ветра достигнут 25 м/с.

Костанайская область. Ночью и днем ожидаются дожди и грозы, на севере — сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра составят 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область. На западе и севере ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквал. Ветер усилится до 23-28 м/с.

Актюбинская область. Днем в западных, северных и центральных районах прогнозируются дождь, гроза, град и шквал, на западе — сильный дождь. Порывы ветра достигнут 23 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область. Днем на севере и в центре ожидается пыльная буря. Порывы северо-западного ветра достигнут 20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Туркестанская область и Шымкент. На севере области возможна пыльная буря. Днем воздух прогреется до +40-44 градусов, в Шымкенте — до +40-42 градусов. Порывы ветра составят 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область. На севере, востоке и в центре ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15–20 м/с. На крайнем юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область. Ожидаются дожди и грозы, местами сильные дожди, град и шквал. На юге ночью и утром возможен туман. Порывы ветра усилятся до 23–28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.