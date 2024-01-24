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    15:22, 24 Январь 2024 | GMT +6

    206 млн кубометров воды подано на орошение в Туркестанской области

    нехватка поливной воды
    Фото: Галина Скрипник / Kazinform

    206 млн кубометров воды подано на орошаемые земли Туркестанской области. В рамках подготовки к предстоящему поливному сезону проводится промывка почвы для увеличения объема влаги в ней, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министрерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Этой зимой министерство дополнительно планирует обеспечить водой более 47 тысяч га орошаемых земель Мактааральского района. На сегодня там проведены работы по промывке почвы на площади 12 тысяч га. В Жетысайском районе — на 10 тысяч га из запланированных 54 тысяч га. Отметим, что лимит подачи поливной воды по каналу «Достык» составляет 1116 млн кубометров. На период с декабря по март на промывочные работы предусмотрено выделение 486,8 млн кубометров. На сегодня через данный канал было подано 88,98 млн кубометров воды.

    — Для подготовки к весеннему сезону в зимний период на орошаемые земли Туркестанской области производится подача воды. Это делается для увеличения объема влаги на полях, улучшения плодородия почвы и повышения продуктивности сельского хозяйства. Промывочные работы в Жетысайском и Мактааральском районах планируется завершить до марта, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
    Теги:
    Минводы РК Туркестанская область Вода
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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