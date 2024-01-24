206 млн кубометров воды подано на орошение в Туркестанской области

206 млн кубометров воды подано на орошаемые земли Туркестанской области. В рамках подготовки к предстоящему поливному сезону проводится промывка почвы для увеличения объема влаги в ней, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министрерство водных ресурсов и ирригации РК.

Этой зимой министерство дополнительно планирует обеспечить водой более 47 тысяч га орошаемых земель Мактааральского района. На сегодня там проведены работы по промывке почвы на площади 12 тысяч га. В Жетысайском районе — на 10 тысяч га из запланированных 54 тысяч га. Отметим, что лимит подачи поливной воды по каналу «Достык» составляет 1116 млн кубометров. На период с декабря по март на промывочные работы предусмотрено выделение 486,8 млн кубометров. На сегодня через данный канал было подано 88,98 млн кубометров воды.

— Для подготовки к весеннему сезону в зимний период на орошаемые земли Туркестанской области производится подача воды. Это делается для увеличения объема влаги на полях, улучшения плодородия почвы и повышения продуктивности сельского хозяйства. Промывочные работы в Жетысайском и Мактааральском районах планируется завершить до марта, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.