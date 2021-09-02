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205 тысяч мальков осетровых выпустили в реку Урал

2 Сентября 2021 14:51
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205 тысяч мальков осетровых выпустили в реку Урал

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 205 тысяч мальков осетровых пород рыбы, выращенных на ферме в селе Томарлы в пригороде Атырау, выпустили в Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного управления рыбного хозяйства.

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По словам руководителя ведомства Артура Садибекулы, ТОО «CASPIAN ROYAL FISH» работает в рамках госзаказа.
Члены комиссии, состоящей из представителей профильных ведомств и управления рыбного хозяйства, подсчитали количество мальков. Затем выпустили их в Урал.
«Такими мерами мы способствуем пополнению осетровых в регионе. С момента открытия завода в 2014 году здесь выращивают четыре вида ценных видов рыбы. Компания импортирует корм из Польши. Это связано с тем, что рыба, выращенная в закрытых бассейнах, нуждается в качественном корме. Корм приобретаем и в Казахстане, и в соседней России. Однако качество его оставляет желать лучшего»,- рассказал главный рыбовод хозяйства Ахат Ниматов.


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#Атырауская область   #Экология   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Виктор Сутягин

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