205 тысяч мальков осетровых выпустили в реку Урал

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 205 тысяч мальков осетровых пород рыбы, выращенных на ферме в селе Томарлы в пригороде Атырау, выпустили в Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного управления рыбного хозяйства.

По словам руководителя ведомства Артура Садибекулы, ТОО «CASPIAN ROYAL FISH» работает в рамках госзаказа.

Члены комиссии, состоящей из представителей профильных ведомств и управления рыбного хозяйства, подсчитали количество мальков. Затем выпустили их в Урал.

«Такими мерами мы способствуем пополнению осетровых в регионе. С момента открытия завода в 2014 году здесь выращивают четыре вида ценных видов рыбы. Компания импортирует корм из Польши. Это связано с тем, что рыба, выращенная в закрытых бассейнах, нуждается в качественном корме. Корм приобретаем и в Казахстане, и в соседней России. Однако качество его оставляет желать лучшего»,- рассказал главный рыбовод хозяйства Ахат Ниматов.