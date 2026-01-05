2025 год стал самым теплым в Китае

Как сообщает Синьхуа, с июня по август средняя температура по стране составила 22,3 градуса, что также на 1,1 градуса выше привычной сезонной нормы, и, таким образом, прошлогоднее лето стало самым теплым с 1961 года вместе с летом 2024 года.

В прошлом году в Пекине выпало максимальное количество осадков с 1961 года. Продолжительность сезона дождей и общее количество осадков в этот период на севере Китая также достигли исторических максимумов.

Говоря о прогнозах на текущий месяц, метеорологи предупреждают, что северным районам Китая следует подготовиться к возможным негативным воздействиям низких температур, снегопадов и ледяных дождей, а южным частям страны необходимо заблаговременно принять меры против последствий метеорологической засухи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Ранее сообщалось, что лето 2025 года стало самым жарким в истории Великобритании, побив все температурные рекорды.

Мы также писали о том, что Венгрия зафиксировала 100-летний рекорд жары.