    12:55, 05 Январь 2026 | GMT +5

    2025 год стал самым теплым в Китае

    2025 год стал в Китае самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1961 года. Средняя температура воздуха в стране составила 11 градусов Цельсия, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Синьхуа

    Как сообщает Синьхуа, с июня по август средняя температура по стране составила 22,3 градуса, что также на 1,1 градуса выше привычной сезонной нормы, и, таким образом, прошлогоднее лето стало самым теплым с 1961 года вместе с летом 2024 года. 

    В прошлом году в Пекине выпало максимальное количество осадков с 1961 года. Продолжительность сезона дождей и общее количество осадков в этот период на севере Китая также достигли исторических максимумов.

    Говоря о прогнозах на текущий месяц, метеорологи предупреждают, что северным районам Китая следует подготовиться к возможным негативным воздействиям низких температур, снегопадов и ледяных дождей, а южным частям страны необходимо заблаговременно принять меры против последствий метеорологической засухи.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Ранее сообщалось, что лето 2025 года стало самым жарким в истории Великобритании, побив все температурные рекорды. 

    Мы также писали о том, что Венгрия зафиксировала 100-летний рекорд жары. 

