2025 год можно назвать футбольным: блогер о роликах в TikTok про Сатпаева и Анарбекова

— Расскажите немного о себе.

— Мне 24 года и родом я из Караганды. С девяти лет профессионально занимался футболом, однако в 18–19 лет был вынужден завершить спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. После этого я начал тренировать детей — футбол всегда оставался важной частью моей жизни.

В тот период я работал в футбольном клубе «Шахтер» в Караганде, и именно тогда у меня появилась идея снимать видео. Сначала мы делали контент вместе с подростками из команды: снимали тренировочный процесс, упражнения, делились опытом, я давал советы молодым футболистам. К слову, я всегда любил съемку и творчество — еще с детства снимал видео на телефон, придумывал идеи и сценарии.

Фото: из личного архива спикера

Постепенно охваты начали расти, появлялись подписчики, и примерно с 2023 года я стал вести платформу как креатор. Так футбол и творчество соединились в одном проекте и сегодня вокруг этого строится и моя работа, и моя жизнь.

— Почему именно эта платформа стала для вас основной площадкой для разговора о казахстанском футболе?

— С самого начала платформа показалась мне очень перспективной, алгоритмы позволяют быстро находить свою аудиторию — уже с первых видео можно понять, кому интересен твой контент. Для меня это стало решающим фактором.

По сей день платформа остается моей основной площадкой: здесь я свободно делюсь идеями, обсуждаю новости, матчи и события, не стесняясь говорить о футболе честно и открыто. Это пространство, где можно быстро реагировать на повестку.

— В 2025 году казахстанские болельщики особенно активно следили за Лигой чемпионов. Вы заметили рост интереса к футбольному контенту?

— Однозначно. 2025 год действительно можно назвать футбольным. Большую роль сыграло выступление «Кайрата» в Лиге чемпионов — это привлекло новую аудиторию. На платформе это тоже было заметно: люди, которые раньше не интересовались футболом, начали смотреть, комментировать, подписываться.

Даже по комментариям видно, что часть аудитории только начинает разбираться в футболе, но ей искренне интересно. Это очень ценно, потому что футбольное сообщество в Казахстане растет, и платформа в этом процессе играет важную роль.

— Чем TikTok-аудитория отличается от классических фанатских сообществ?

— Главное отличие — разнообразие. Одно видео может попасть к болельщикам разных клубов: «Кайрата», «Астаны», других команд. В традиционных фан-сообществах обычно собираются единомышленники, которые болеют за один клуб или сборную.

Фото: из личного архива спикера

В TikTok же можно охватить абсолютно разную аудиторию и затронуть каждого болельщика. Именно в этом его сила — твой контент может выйти далеко за пределы привычного круга.

— Какие темы о локальных командах или игроках вызывают наибольший отклик?

— Чаще всего обсуждения возникают вокруг героев матчей. После ярких игр отдельные футболисты становятся центром внимания, и вокруг них легче всего строить контент.

Например, за последний год я сделал много материалов про Темирлана Анарбекова и Дастана Сатпаева из «Кайрата». Эти игроки сильно выделялись в Лиге чемпионов, и аудитория начала активно следить за ними не только как за футболистами, но и как за личностями. Такие видео собирают много лайков, комментариев, репостов и сохранений.

— Чего сегодня, на ваш взгляд, не хватает в разговоре о казахстанском футболе?

— Мне кажется, сильно не хватает внимания к детско-юношескому футболу. Очень много говорят о профессиональных командах, звездах и мировом футболе, но именно академии и детско-юношеские команды — это наше будущее.

О проблемах, достижениях и развитии этого уровня футбола говорят крайне мало, а это важная социальная тема. Хотелось бы видеть больше такого контента.

— Как вы отбираете темы для своего контента?

— В первую очередь ориентируюсь на актуальность. Именно свежие инфоповоды и матчи вызывают наибольший интерес и быстрее набирают просмотры. Обычно я планирую контент, отталкиваясь от графика матчей, турниров и событий.

Но бывают ситуации, когда идея приходит спонтанно — тогда важно сразу ее реализовать, чтобы не потерять момент. Также есть срочные новости, на которые нужно реагировать здесь и сейчас, чтобы сохранить актуальность и быть первым.

— Чувствуете ли вы ответственность, рассказывая о локальном футболе широкой аудитории?

— Да, я чувствую эту ответственность с самого начала. Мой контент смотрят молодые футболисты, молодежь, люди, которые интересуются казахстанским футболом. Поэтому перед публикацией любого видео я всегда думаю: будет ли в этом польза, какой посыл оно несет.

Я стараюсь делать контент осмысленным — не просто ради просмотров, а с идеей и подачей.

— Что для вас значит победа в конкурсе «ВыборСообщества2025»? Как популярность в TikTok повлияла на вашу жизнь?

— Победа в конкурсе #ВыборСообщества2025 для меня очень значима. Это результат пути, который я начал несколько лет назад. Все бессонные ночи, часы монтажа, идеи, работа перед экраном телефона — все это было замечено и оценено.

Мой формат — это не лайвы, а именно видеоконтент, который требует времени: съемки матчей, выбор интересных моментов, монтаж по несколько часов. Поэтому для меня эта награда — подтверждение того, что труд был не напрасным. И, надеюсь, это не последняя награда в моей жизни. Я точно не собираюсь останавливаться.