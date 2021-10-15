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    16:34, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    2022 год объявили Годом народного творчества и культурного наследия СНГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств Касым-Жомарт Токаев отметил, что 2022 год объявлен Годом народного творчества и культурного наследия СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Культурно-гуманитарные измерения традиционно играют важную роль в сохранении исторических связей и в дальнейшем сближении наших народов. В связи с этим мы объявили следующий год Годом народного творчества и культурного наследия СНГ. План его проведения включает около 100 мероприятий, направленных на сохранение исторических связей, укрепление взаимодействия в сфере культуры, туризма и спорта», - отметил Президент Казахстана на заседании.

    Глава государства добавил, что углублению сотрудничества в культурной области также послужит качественная реализация ранее принятых программных документов.

    «Речь идет о трех стратегиях - в области молодежного сотрудничества, в сфере туризма, а также физкультуры и спорта. Пользуясь случаем, поздравляю народ Молдовы с избранием города Комрат культурной столицей Содружества в 2023 году», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в режиме видеоконференции проходит очередное заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств под председательством Республики Беларусь.

    Теги:
    Культура Президент Президент Казахстана Главная Политика СНГ
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