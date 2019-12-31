2019: яркие события уходящего года в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уходящий 2019 год принес жамбылцам много новшеств и изменений – об этом в подборке корреспондента МИА «Казинформ».

Неожиданно для жителей города Тараза и самого автора документальной киноленты фильм о Таразе получил в Голливуде первую премию. Кинолента американского телеканала Fashion News Lifestyle Network о достопримечательностях Тараза, снятая его директором Лео Галиоти еще в октябре 2018 года, стала победителем голливудской премии American Testing Award в номинации «Куда стоит путешествовать».





Как в свое время рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Лео Галиоти, его главная роль как президента телеканала заключается в том, чтобы во время съемок показать моду и культуру страны всему миру. И он считает, что ему в полной мере удалось передать зрителям и жюри всё очарование и «вкус» Тараза как древнего города Казахстана.

«Казахстан для меня – это страна с очень богатой культурой, которую стоит показать миру. Ваша история и культура для меня – это ваша еда, ваша одежда, ваша религия, менталитет – всё это вместе. Мы получили возможность прикоснуться к истории вашего древнего города, через который много веков назад проходил Великий Шелковый путь. Такую историю, такую культуру стоит показать всему миру», - сказал он.





В честь Года Молодежи в Таразе появился Молодежный сквер. К празднованию Наурыза завершили в Таразе реконструкцию сквера Атшабар, проходившую по инициативе акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова. Преобразившийся сквер Атшабар протяженностью 840 метров и площадью в шесть гектаров назван Молодежным - «Жастар». Территория благоустроена, оснащена современными светильниками, беседками с сетью «Wi-fi», малыми архитектурными формами, выложена новой тротуарной плиткой.

Начинается сквер Аллеей Влюбленных, где установлен памятник погибшим в авиакатастрофе таразским юноше и девушке, собиравшимся пожениться. Территория вокруг памятника расширилась, появились фонтаны с изображениями обручальных колец и лебедей. Рядом построена летняя эстрадная площадка с LED-экраном в виде восьмиконечной звезды.

15-метровая гранитная стела «Махаббат» и памятник Книге - стела «Кітап» стали несомненным украшением сквера «Жастар». На тысяче квадратных метров площади Знаний - «Білім» расположился амфитеатр под открытым небом, сценой служит арка из 14-ти 12-метровых колонн. Центр способностей «Jastar» расположился в новом здании, где есть и молодежное интернет-кафе.





В этом году в регионе запустили пилотный проект увеличения доходов сельских жителей в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана. Правительство РК поддержало проект, предложенный главой региона Аскаром Мырзахметовым.

Меры по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу имеют несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Учитывая масштаб проекта и финансовые вопросы, на первом этапе предложено реализовать по одному пилотному проекту в каждом сельском округе десяти районов и 23 населенных пунктах. На эти цели потребуется 7,2 млрд. тенге. На втором этапе - в 2020-2021 годах на остальные 143 сельских округа будут необходимы 39,2 млрд. тенге.

Таразцы в этом году испробовали лоукостер FlyArystan и остались им довольны. В мае из Международного аэропорта «Аулие-Ата» города Тараза запустили лоукостер в Алматы. Первый рейс авиакомпании FlyArystan в аэропорту Тараза встретили в мае традиционной «водяной аркой» и баурсаками. Время полета 60 минут, приятная цена билета совмещается с комфортом и удобством для пассажиров.

На пресс-конференции для журналистов заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров отметил, что авиаперелеты в Казахстане становятся более доступными и выгодными.

«Наш таразский аэропорт отвечает всем международным стандартам. Мы готовы принимать борты любой категории. Площадь терминала аэропорта 5 700 квадратных метров, здесь можно принять до двухсот пассажиров в час. Этот рейс очень удобен, тем более что на сегодняшний день Жамбылская область является очень привлекательной с туристической точки зрения территорией. Здесь есть и уникальные природные ландшафты, и исторические достопримечательности», - сказал он.

В этом году в Жамбылской области, имеющей обширные территории в 144,2 тыс. квадратных километров, объявили о намерении развивать внутреннее авиасообщение и возобновить имевшиеся некогда в советские времена авиалинии. В частности, возродить авиамаршрут между Таразом и селом Мойынкум в самом отдаленном от областного центра Мойынкумском районе, до которого надо добираться 6 – 7 часов на автомобиле.

Во время рабочей поездки в Мойынкумский район глава региона Аскар Мырзахметов выслушал пожелания об этом сельчан и дал конкретные поручения ответственным лицам по этому вопросу.





Память Халық қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова увековечили в Таразе

В День защитника Отечества 7 мая в Таразе торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Герою Советского Союза, Халық қаһарманы Сагадату Нурмагамбетову, а в школе Тараза установили бюст. Кроме того, имя Халық қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова решением акимата города Тараза присвоено улице в 13-м микрорайоне «Байтерек».

Директор средней школы №10 Бауыржан Бектурганов отметил, что присвоение школе имени первого Министра обороны Казахстана и установка его бюста является и великой честью для учащихся этой школы, и большой ответственностью.

Мероприятие состоялось в преддверии дня рождения первого министра Казахстана Халық ҚаҺарманы Сагадата Нурмагамбетова, которому 25 мая исполнилось бы 95 лет.

Генерал Сагадат Нурмагамбетов – первый министр обороны Казахстана, он очень много сделал для Отечества, для Вооруженных Сил страны. О своем ратном пути и многолетней службе в Вооружённых силах он рассказал в написанных им книгах «Лицом к огню», «Мой передний край», «А в памяти нет тишины».





В День Победы в Таразе в Парке «Женис» открыли Зал Славы, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта. Из Жамбылской области в 1941 году на фронт отправились более ста тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.

Ветераны войны и труда на торжественном открытии зала не скрывали своих слез. Зал смело можно назвать уникальным. На первом этаже здания размещены полтора миллиона фотографий и экспозиции времен войны, воссоздающие атмосферу того сурового времени. На стене, посвященной Ленинградской блокаде, находятся фотографии Жамбыла Жабаева, чьим именем названа Жамбылская область. Текст его пламенного произведения «Ленинградцы, дети мои» размещен здесь же.

На стенах Зала Славы можно увидеть фотолетопись великих битв этой самой страшной в истории человечества войны, установлен барельеф «Победный флаг над рейхстагом», представлены фотографии Парада Победы в Москве 1945 года и торжественного мероприятия в Астане к 70-летию Великой Победы. На стендах размещены реликвии военного времени, медали фронтовиков-жамбылцев. Трогательной называют скульптуру Кара Кемпир, посвященную матерям, которые не дождались возвращения с фронта своих сыновей.

На втором этаже Зала Славы расположился Научно-исследовательский центр «Бауыржантану», здесь же находится музейный и художественный уголок, воссоздающий жизнь и деятельность народного полководца и писателя Бауыржана Момышулы, имеются библиотека, конференц-зал, служебные помещения для специалистов, фотолаборатория.





«Көне Тараз кумбірі» - в этом году древние мелодии кюев звучали на сцене Тараза. Первый областной конкурс фольклорных ансамблей «Көне Тараз кумбірі» прошел в этом году в Таразе в ЦКЗ «Баласагун». Фольклорные ансамбли представили районы Жамбылской области и город Тараз, а исполняли они произведения Жетысуской традиционной музыкальной школы.

В свое время в Жетысу сформировалась собственная традиционная инструментальная школа песен, кюев и жырау. Среди знаменитых имен исполнителей традиционных песен Жетысуского края - Сауытбек, Шалтабай, Ногайбай, Пишан, Кенен и многие другие. Музыка Жетысу до недавнего времени была малоисследованной, а древние кюи и имена их авторов оставались полузабытыми, поэтому многие дошедшие до нашего времени кюи-легенды стали называть народными. Сегодня возрождаются древние кюи Жетысуской традиционной музыкальной школы.

Перед началом конкурса состоялась презентация сборника партитур кюев «Көне Тараз кумбірі», посвященного 80-летнему юбилею Жамбылской области - отличный подарок для профессионалов музыки. Победители конкурса фольклорных ансамблей в Таразе получили награды имени выдающихся казахских акынов и композиторов Жамбыла Жабаева, Ыкыласа Дукенулы, Кенена Азербаева, Алтынбека Коразбаева, Амана Малдыбаева.

Программу «Цифровой Казахстан» в этом году активно внедрял ГКП «Тараз Су». В рамках проекта модернизации системы водоснабжения, которую проводит водоснабжающее предприятие ГКП «Тараз Су» совместно с Европейским банком реконструкции и развития и проектным офисом «Жамбыл – площадь адалдык», на базе «Тараз Су» в этом году открылся новый операционный зал. И теперь жители Тараза смогут, не выходя из дома, оплачивать потребление воды. До этого таразцы имели возможность платить через интернет за электроэнергию, газ и городской телефон.

«В рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» на базе государственного коммунального предприятия «Тараз Су» открылся оцифрованный центр, - рассказала заместитель директора ГКП «Тараз Су» Гульмира Токаева. - Это позволит улучшить качество обслуживания населения. Людям больше не придется стоять в больших очередях. Здесь установлен терминал электронной очереди. Кроме того, можно, не выходя из дома, оплатить все счета и решить ряд необходимых вопросов. За день здесь можно обслужить более тысячи человек. Такие центры электронных услуг необходимо открывать для предупреждения коррупции».





В Таразе с успехом прошел концерт Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ. Вторым городом, где в рамках турне этого года по странам Центральной Азии прошел концерт Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ, стал Тараз. Турне в городах Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана посвящено 10-летию образования Тюркского совета. Первый концерт состоялся в казахстанском городе Туркестане.

В Таразе, во Дворце молодежи Марса Уркумбаева ТарГУ, в концерте в исполнении музыкантов из Казахстана, Азербайджана, Башкортостана и Турции прозвучали известные классические композиции и произведения композиторов тюркоязычных стран. Музыканты поддержали челлендж в честь 175-летия со дня рождения Абая, исполнив «Айттым сәлем, Қаламқас».

Вручая гостям памятные подарки, ректор ТарГУ имени М.-Х. Дулати Махметгали Сарыбеков отметил, что концерт прославленного молодого коллектива может побудить жамбылских студентов заняться искусством.





2,7 млрд тенге выделили в этом году в Жамбылской области на программу «Ауыл - Ел бесігі» для кардинального решения социальных проблем на селе. Более ста проектов этой программы реализуют в жамбылском регионе – это новые школы, больницы, спорткомплексы, реконструкция социальных объектов в трех районных центрах области. По четырем проектам «Ауыл-ел бесігі» на общую сумму 884,5 млн. тенге строится в селе Аса Жамбылского района спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, возводятся пристройка к Центральной районной больнице, а также Дом культуры и спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным залом в селе Толе би Шуского района.

Ожидается, что программа поможет улучшить качество жизни в сельской местности, модернизировать социальную среду сельских территорий, довести их до региональных стандартов и уменьшить отток сельского населения.

Операция «Кошара», проведенная в этом году жамбылскими полицейскими, стала первой подобного рода в республике. Провести учет имеющихся в регионе животноводческих отгонных участков, кошар, ферм, проверить наличие у их владельцев правоустанавливающих документов - такую задачу поставили жамбылские полицейские. В первые же дни на обнаруженных в дальних уголках области кошарах изымали в день до десяти единиц незарегистрированного оружия.

«Выясняется, что «от деда осталось», кто-то говорит «нашел» и так далее. Оружие вполне пригодное к стрельбе. Ведь оно, возможно, нашло бы применение в ходе какой-нибудь ссоры, распития алкоголя. Люди могли бы пострелять друг друга», - подчеркнул в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев.

Единый диспетчерский номер центра мониторинга и оперативного реагирования JARDEM – 109 запустили в этом году в Таразе. Это новая платформа, созданная для приема обращений жителей по вопросам коммунально-бытового характера, местным государственным услугам и по другим вопросам, связанным с деятельностью городского акимата.

В перечень единого диспетчерского номера центра мониторинга и оперативного реагирования JARDEM – 109 входит более тысячи разновидностей услуг, которые смогут оказать жителям города сотрудники новообразованной службы. Это ЖКХ, ЕНПФ, КСК, общественный транспорт, благоустройство, топливо, вывоз мусора, нарушение тишины, открытые колодцы, подтопления, бродячие животные, дороги, медицина, образование, занятость и социальная защита, торговля и предпринимательство и многое другое.





Во всех районах и городах Жамбылской области открылись фронт-офисы полиции «Приемная для граждан». Жамбылская область одной из первых в стране перешла на новую форму работы органов правопорядка, предполагающую открытость и доступность для граждан в рамках реализации Дорожной карты по реформированию органов внутренних дел на 2019 - 2021 годы.

Новый формат работы с населением предполагает прозрачность, демократичность, оперативное получение профессиональной консультации, необходимых справок, снижение коррупционных рисков.

Новые спортивные объекты появились в Таразе, увеличивается количество объектов для занятий спортом. Так, в этом году началась реконструкция и капитальный ремонт стадиона «Жастар» в жилом массиве Химпоселок.

Помимо этого, в Таразе построен спортивный комплекс с двумя футбольными площадками и тремя теннисными кортами. В микрорайоне № 10 Аса ведется строительство универсальных спортивных площадок.

В начале этого года была поставлена задача обустройства более двухсот действующих спортивных площадок, доведения их до универсальных по функциональности, охватывающих несколько видов спорта. Потребность в более чем 200 спортивных площадках была выявлена в ходе изучения предложений жителей региона.

Вернуть «Джентльменов удачи» жителям и туристам намерены власти Жамбылской области

Разрушенный временем и вандалами в Таразе памятник героям фильма «Джентльмены удачи», установленный в 2006 году к 35-летнему юбилею всенародно любимого кинофильма на таразском рынке «Шахристан», будет воссоздан. За эти годы памятник «Джентльмены удачи» стал «визитной карточкой» города Джамбула - Тараза.

Особо трепетное отношение к кинофильму у жителей Тараза (некогда город Джамбул), связано со знаменитой фразой одного из героев фильма Василия Алибабаевича: «Джамбул...Там тепло, там моя мама», попавшей в фильм благодаря актеру Евгению Леонову, который накануне зимой побывал в Джамбуле с гастролями, и ему запомнился южный теплый город – теплый, по его словам, от людского радушия и гостеприимства.

Однако после закрытия рынка «Шахристан» в связи со строительством одноименного историко-культурного комплекса знаменитый памятник, изготовленный жамбылским скульптором Темирханом Колжигитом, оказался в забвении и в полуразрушенном состоянии, так как был изготовлен из недолговечного бетона.

Воссозданный заново памятник из долговечного материала - меди - аким области Аскар Мырзахметов предложил установить в сквере, который будет реконструирован в новом году.

Уходящий год стал для армейцев регионального командования «Юг» насыщенным и победным. По итогам деятельности за 2019 учебный год РгК «Юг» заняло первое место в масштабе Вооруженных Сил Казахстана. И это не единственная победа, с которой в этом году поздравляли командующего войсками РгК «Юг» генерал-майора Кайдара Каракулова, а в его лице – весь личный состав подчиненных войск. Завоевано в 2019 году и первое место по итогам боевого состязания в масштабе Сухопутных войск.

«Завоевание первого места в масштабе Вооруженных Сил и Сухопутных войск - большое достижение, но теперь перед нами стоит новая задача – удержать это первенство», – сказал командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов.

Таразский государственный университет имени М.-Х.Дулати (ТарГУ) поддержал традиции институтов, объединенных сегодня под эгидой этого жамбылского вуза. В честь 80-летия одного из самых ярких ректоров, выдающегося политического деятеля Казахстана Марса Уркумбаева перед Дворцом Молодёжи, который носит его имя, установили памятник.

На митинге было отмечено, что Марс Уркумбаев всегда являлся кумиром для своих студентов и коллег. Став ректором в 1973 году, когда Джамбулскому гидромелиоративно-строительному институту (ДГМСИ) было 11 лет, а ему самому всего 33 года, молодой руководитель вывел вуз на совершенно новый уровень. В числе его заслуг - строительство гидромелиоративного комплекса, создание высококлассного профессорско-преподавательского состава, основание научной школы машиностроения, из которой вышли десятки кандидатов и докторов наук и многое другое.

В годы независимости Марс Уркумбаев занимал ответственные должности генерального директора внешнеэкономической ассоциации «Тараз», главы Южно-Казахстанской области, министра экономики РК и другие. Его вклад в развитие суверенного Казахстана по достоинству оценен Главой государства, указами которого он был награжден орденами.

С 2012 года в Таразе проходят международные Уркумбаевские чтения на общественно-экономические темы. Жамбылский вуз принимает ведущих учёных России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Венгрии, Израиля, Болгарии и других стран.

На исходе года в Таразе открылся этнокультурный комплекс «Шахристан». С его открытием появится крупнейший в Казахстане туристический центр, объединяющий археологический комплекс «Древний Тараз», где проходят раскопки древнего городища, и центр «Шахристан» на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути.

25 декабря, в день празднования в Таразе 80-летия Жамбылской области, открылся целый ряд объектов культуры и истории. В том числе и этнокультурный центр «Шахристан», включающий в себя несколько отдельно стоящих зданий и объектов. Это центры ремесленников, «Тараз-Туризм», «Руханият и историковедение», художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон, амфитеатр и пешеходный Арбат. Глава региона Аскар Мырзахметов лично курировал строительство этих объектов.

Кроме того, на юго-восточной окраине областного центра, на территории древнего исторического памятника Тектурмас, создан этно-исторический комплекс, возведен памятник «Аулие-Ата» - Карахан, открытие которого также было приурочено к празднованию 80-летия Жамбылской области.



