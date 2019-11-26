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2019 год был полон успешных встреч на международном уровне – Президент РК

26 Ноября 2019 18:16
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2019 год был полон успешных встреч на международном уровне – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2019 год был полон успешных встреч на международном уровне. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступление Главы государства процитировал его пресс-секретарь Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Для достижения стратегически важных целей должны быть благоприятными и внешние условия. Благодаря взвешенной политике Первого Президента наша страна заняла достойное место на международной арене. Наше государство адаптировалось к глобальным условиям», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.

По словам Касым-Жомарта Токаева, 2019 год был полон успешных встреч на международном уровне.

«В целях укрепления конструктивного сотрудничества я посетил с официальным визитом Россию, Узбекистан, Китай. Все переговоры прошли плодотворно. Принял участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств. До конца года планируются визиты в Кыргызстан и Германию. Выступив, принял участие в работе 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой провел переговоры с несколькими главами государств», - отметил Президент РК.

Он также напомнил, что в этом году Казахстан с официальными визитами посетили президенты и премьер-министры Республики Кореи, Грузии, Армении, Монголии, Беларуси и Швейцарии.

«Хотел бы подчеркнуть: преемственность внешнеполитической стратегии Елбасы Нурсултана Назарбаева будет сохранена и получит дальнейшее развитие. Елбасы является отцом-основателем нашего государства, выдающимся политиком современности. Он внес неоценимый вклад в глобальное антиядерное движение, в укрепление международной безопасности», - подчеркнул Глава государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Акбота Кузекбай

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