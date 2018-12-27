2018 год: 10 культурных достижений Казахстана на международной арене

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2018 год стал успешным для всей казахстанской сферы искусства. Корреспондент МИА «Казинформ» напомнит о наиболее значимых достижениях казахстанских деятелей искусства и событиях, прошедших под эгидой Министерства культуры и спорта РК.

1. Конечно же, первым в нашем списке стоит достижение казахстанской актрисы Самал Еслямовой, которой удалось произвести настоящий фурор на всем постсоветском пространстве. Талантливая и мало кому известная до этого момента в мае текущего года получила награду за исполнение лучшей женской роли.





Как призналась сама виновница всеобщего казахстанского ликования, она не ожидала подобно, и вообще не думала о наградах во время съемок.

Актриса родилась 1 сентября 1984 года в Петропавловске. Окончила актёрский факультет ГИТИС в 2011 году.

К слову, приз на Каннском фестивале стал не единственной наградой для актрисы в этом году. Самал Еслямова была признана лучшей актрисой еще и на международном кинофестивале в турецкой Анталье.

2. Прославившаяся в прошлом году на проекте «Голос» Данэлия Тулешова продолжила свое победное шествие и в этом сезоне. Юный талант из Казахстана сначала стала обладательницей международной премии «Bra Vo». И там ей, как самой юной артистке, было доверено право вручить премию за вклад в музыкальную культуру легенде советской эстрады Юрию Антонову.





Затем, талантливая певица попала в финал детского Евровидения.

А уже по итогам финального выступления детского Евровидения, Данэлия заняла 6-ое место. Что тоже очень неплохо для дебютного участия в столь серьезном музыкальном конкурсе.

3. Димаш Кудайберген уже давно приучил соотечественников к масштабным успехам на международной арене. А потому, его сольный концерт в Лондоне, в концертном зале Indigo at the O2, завершившийся очередным триумфом, не должен был удивлять никого.





Тем не менее, удивил. Удивил восторженной реакцией собравшихся в Лондоне фанатов и повышенным вниманием со стороны британской и международной прессы. Журналисты из разных стран задавали звезде много вопросов о его родной стране, творчестве и казахстанской культуре в целом. Помимо представителей СМИ, певец встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерланом Идрисовым, который отметил, что Димаш является послом Казахстана в мире и продвигает имидж нашей страны на мировой арене.

А в декабре Димаш Кудайберген был признан певцом года на The Silk Road Cohesion Awards 2018, в Шанхае.

4. В октябре текущего года на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК заведующая Отделом внутренней политики Администрации Президента РК Аида Балаева сообщила о работе над антологией работ казахстанских художников. Для качественного отбора контента, в голосовании на специальном портале приняли участие более 162 тыс человек из 50 стран - это говорит не только о гарантии объективной оценки произведений искусства, но и о масштабах самого проекта.





На рассмотрение экспертам в целом было представлено более 500 работ 254 авторов. В результате коллективного решения международной профессиональной экспертной группой определено 60 авторов и 180 работ, которые вошли в каталог. Антология будет выпущена на казахском, английском и русском языках.

5. Балетная труппа из столичного театра «Астана Опера» в период новогодних праздников получила приглашение представить казахстанское искусство в Италии и Испании. Впервые артисты столичного театра выступят на сцене Дворца искусств королевы Софии (Валенсия) по приглашению великого оперного певца Пласидо Доминго. Европейское турне продлится с 20 декабря по 13 января. Зарубежным зрителям будут показаны шедевры П.И. Чайковского - новогодний балет «Щелкунчик» и высокий образец классического искусства - «Лебединое озеро».





6. Президент Казахстана в июне текущего года учредил Национальный день домбры, который теперь ежегодно будет отмечаться 1 июля.

Сам Глава государства посетил концерт в Астане, где 2 тысячи домбристов одновременно исполнили кюи. «Көңіл ашар», «Адай», «Балбырауын», «Ерке Сылқым» и «Сарыарқа». На один день в Астане открылся музей домбры. Специально в честь праздника в столицу привезли экспонаты из Музея казахских народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, который является единственным в своем роде по всему Казахстану. В фонде музея имеется около 1200 уникальных музыкальных инструментов как казахского, так и других тюркских народов. В Астане кроме множества видов домбры были представлены саз сырнай, ускирик, шанкобыз, муйиз сырнай, бугышак, дудыга, токылдак, сыбызгы, дангыра, кол дабыл, дауылпаз, шындауыл, кос дункильдек, шертер, жетыген, кобыз, адырна.

Между тем, в Туркестанской области решили превзойти столичное достижение, в результате кюи известного казахского композитора Курмангазы исполнили сразу 3 тысячи домбристов.





В целом, Национальный день домбры отметили во всех казахстанских регионах, а также в Париже, в Москве и в Омске.

В честь Национального дня домбры МИА «Казинформ» запустило эстафету Dombyra-информ. Выпускающий редактор Ербол Жанат и корреспондент Аян Орибаев в небольшом двухминутном видеоролике представили информацию общественности с помощью мелодичных звуков домбры. Эстафета была передана коллегам из газеты «Егемен Қазақстан», а те в свою очередь адресовали вызов телерадиокорпорации «Қазақстан». Эстафету также поддержали и на телеканале «Астана».

7. Главное культурно-историческое достояние Казахстана, «Золотой человек», был вывезен за пределы страны с целью совершить мировое турне и представить историческое наследие казахского народа в других государствах. Проект получил название «Шествие Золотого человека по музеям мира». Самым первым городом в списке мирового вояжа «Золотого человека» стала столица соседнего государства Минск.





Далее сакский воин был представлен в Москве, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, где также были также представлены великолепные изделия мастеров прошлого, утверждающие универсальные представления о красоте и воспроизводящие уникальный код - коллекция золотых изделий, датируемая VII-ІІІ вв. до нашей эры, а также женских украшений из серебра, в которую вошли более 170 предметов ювелирного искусства XIX- середины XX веков.

Следующим пунктом стала столица Азербайджана Баку.

В 2018-2021 годы маршрут выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» включает Японию, Корею, Китай, Австрию, Францию, Россию и Соединенные штаты Америки. В 2018 году будет представлен в Историческом музее провинции Шэньси (город Сиянь, КНР), в Гданьском Национальном музее (город Гданьск, Польша) и в Национальном музее Кореи (город Сеул, Корея). В 2019 году выставка запланирована в музеях Японии, Грузии, Великобритании, Испании и Турции. В 2020 году - в музеях США, Италии, Австрии, Франции и Германии. В 2021 году будет представлен в выставочных залах Объединения национальных музеев Гран-Пале (Франция) и в Художественном музее Австрии.

8. Министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы сумел заинтересовать крупные кинокомпании Голливуда в съемках на территории нашей страны. Интерес у мирового кинематографа к Казахстану появился после разработки Закон «О кинематографии в Республике Казахстан».





«Всем известны примеры, когда успешные международные кинопроекты создают колоссальный турэффект, привлекая к местам съемок огромные турпотоки и многомиллиардные инвестиции. С принятием нового закона о кино свое желание работать в Казахстане уже выразили представители крупных кинокомпаний Голливуда, Индии и Турции», - заявил министр в ноябре текущего года.

9. Казахский филармонический камерный оркестр им. Жамбыла покорил сцены театров в Великобритании и Ирландии. Совершив недельное турне в Лондон, Манчестер и Дублин, казахстанские музыканты сумели завоевать любовь местной публики. Ценители классической музыки, среди которых были и те, кто впервые услышал произведения легендарных казахских композиторов, по достоинству оценили мастерство казахстанских музыкантов и особенное звучание классических казахских произведений. Высокие представители британских политических, экономических и культурных кругов, а также члены дипломатического корпуса, посетившие концерты, проявили неподдельный интерес к классической казахской музыке и к творчеству оркестра.









10. Легендарный мюзикл «Notre Dame de Paris» впервые в своей истории был поставлен на казахском языке. Постановка произведения Рикардо Коччанте и Роберто Мариена на государственном языке состоялась в рамках празднование 20-летия столицы и реализации программы «Рухани жаңғыру», и стала большим достижением для истории культуры Казахстана.





11. Кинокартина «Амре», снятая по заказу Минкультуры с участием меценатов, получила награду Silver screen film (Сильвер скрин фильм). В итоге фильм вышел в финал кинофестиваля в Голливуде.





В общей сложности в 2018 году 18 фильмов АО «Казахфильм» приняло участие в 14 международных кинофестивалях, завоевав 11 наград.