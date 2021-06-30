2016 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 678,

город Алматы - 253,

город Шымкент - 103,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 56,

Алматинская область - 53,

Атырауская область - 89,

Восточно-Казахстанская область - 71,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 126,

Карагандинская область - 302,

Костанайская область - 47,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 50,

Павлодарская область - 56,

Северо-Казахстанская область - 13,

Туркестанская область - 32.

Всего в стране выявлено 423137 заболевших.