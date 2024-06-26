2000 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Туркестанской области

В 2023-2024 годах более 2 тысячи туркестанцев вложили в финансовые пирамиды около 650 млн тенге. Об этом сообщил руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат Балгабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В отношении 22 подозреваемых по данному делу была применена мера пресечения в виде «содержания под стражей», в результате чего на 222 млн долларов, на 14 объектов недвижимости и на 4 автомобиля наложен судебный запрет. В целом, возмещено 233 млн тенге причиненного потерпевшим ущерба.