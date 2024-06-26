2000 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Туркестанской области
В 2023-2024 годах более 2 тысячи туркестанцев вложили в финансовые пирамиды около 650 млн тенге. Об этом сообщил руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат Балгабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
В отношении 22 подозреваемых по данному делу была применена мера пресечения в виде «содержания под стражей», в результате чего на 222 млн долларов, на 14 объектов недвижимости и на 4 автомобиля наложен судебный запрет. В целом, возмещено 233 млн тенге причиненного потерпевшим ущерба.
— По факту создания и руководства финансовой пирамиды на территории области в отношении финансовых пирамид Chia Tai Pharmaceutical и «Елоус» расследуются 2 зарегистрированных уголовных дела. В целях профилактики финансовых пирамид департаментом через информационную систему «Аймап» выявлено около 10 тысяч опасных аккаунтов Instagram. Через информационную систему «Кибернадзор» заблокированы 180 аккаунтов и сайтов, а также группы в WhatsApp, которые вызвали подозрения в финансовой пирамиде и незаконном игорном бизнесе. В целях снижения уровня широко распространенных финансовых махинаций и экономических преступлений среди населения, агентством по финансовому мониторингу РК запущен телеграм чат-бот АФМ INSIDER, — сказал Ерболат Балгабаев.