-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:17
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:51
-
-
200 семей получили ключи от новых квартир в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 200 семей получили ключи от новых квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Новоселье справили жители дома, расположенного по улице Достык, общежитий №№65, 66 в микрорайоне Геолог, а также общежития в микрорайоне Бирлик, признанных аварийными. В общей сложности 200 семей получили новое жилье в новостройках микрорайона Береке. Квартиры новоселам переданы в частную собственность. Поэтапное переселение жителей аварийных жилых домов и общежитий будет продолжено», - рассказали в пресс-службе городского акимата.
Напомнив, что в прошлом году были переселены жители общежитий, расположенных по ул. Кунанбаева,13, Достык,14, двух общежитий по ул. Досмухамбетова, а также дома №22 по ул. Ауэзова. А в начале этого года - жители двух домов микрорайона АТП.
- Дорога в школу: Атырауские полицейские помогают детям
- Подозреваемый в убийстве задержан в Атырау
- О шторме предупредили жителей семи областей Казахстана
- Новое общежитие для медработников построили в Бурлинском районе ЗКО
- Белугу весом в 118 кг выловили рыбаки в Атырау
- Субсидировать затраты на аренду жилья очередникам поручил Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана