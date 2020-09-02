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200 семей получили ключи от новых квартир в Атырау

2 Сентября 2020 06:30
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200 семей получили ключи от новых квартир в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 200 семей получили ключи от новых квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Новоселье справили жители дома, расположенного по улице Достык, общежитий №№65, 66 в микрорайоне Геолог, а также общежития в микрорайоне Бирлик, признанных аварийными. В общей сложности 200 семей получили новое жилье в новостройках микрорайона Береке. Квартиры новоселам переданы в частную собственность. Поэтапное переселение жителей аварийных жилых домов и общежитий будет продолжено», - рассказали в пресс-службе городского акимата.

Напомнив, что в прошлом году были переселены жители общежитий, расположенных по ул. Кунанбаева,13, Достык,14, двух общежитий по ул. Досмухамбетова, а также дома №22 по ул. Ауэзова. А в начале этого года - жители двух домов микрорайона АТП.


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#Атырауская область   #Жилье  
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Автор:

Виктор Сутягин

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