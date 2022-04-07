200 проживающих в зоне подтопления семей переселят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Атбасарский район Акмолинской области относится к регионам с высокой степенью возникновения угроз подтопления. Несмотря на то, что на сегодня 459 семей переселены из подтопляемых частей района, в зоне возможного потопления все еще проживают 500 семей. Об этом на брифинге рассказал аким Атбасарского района Аманбек Калжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три года мы переселили 459 семей из зоны подтопления, но, к сожалению, в зоне возможного подтопления остаются еще 500 семей. Для переселения этих 500 семей была подготовлена ПСД на пять 100-квартирных жилых домов и инженерные сети к этим пяти домам. В прошлом году из резерва Правительства были выделены 4 млрд 200 млн тенге на строительство двух 100-квартирных жилых домов и инженерных сетей к ним», - поделился А. Калжанов.

На сегодня эти два дома строятся. А это 200 квартир. По словам акима, уже возведены все пять этажей и сделаны коробки.

«Планируем к 1 сентября заселить 200 семей. Остается еще 300. Остальные три дома находятся в работе. Управление строительства Акмолинской области работает над этим. Вопрос окончательно еще не решен», - добавил спикер.

По словам выступающего, с 30 марта в здании акимата района развернул свою работу в круглосуточном режиме оперативный противопаводковый штаб. С момента работы штаба от населения района поступило 200 заявок по оказанию помощи, в том числе 162 - по откачке талых вод с придомовых территорий, 15 – по обустройству водоотводного канала с привлечением инженерной техники, 13 – по подвозу инертных материалов для защиты жилых домов от подтоплений талыми водами. Всего за это время был откачан 4381 кубометр воды.

«Аналогичная работа проводится в сельских населенных пунктах. В результате проведенных мероприятий подтоплений жилых домов в районе не допущено», - добавил аким.