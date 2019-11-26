200 молодежных лидеров обучались волонтерству на тренинге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В лагере «Байшешек» областным управлением общественного развития был организован двухдневный учебный лагерь «Молодежь - волонтерство - управление», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Цель - подведение итогов Года молодежи и поддержка инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева по объявлению 2020 года Годом волонтеров.





В работе лагеря приняли участие студенты колледжей и вузов со всех городов и районов, в общем около 200 молодежных лидеров.​ ​

В ходе мероприятия они учились разрабатывать проекты, работать в команде, развивать лидерские качества, эффективно организовывать работу волонтерского движения.

На тренинг был приглашен международный тренер-коуч по личностному росту из Турции​

Рамазанов Арслан,

Обучали молодежь также кандидат экономических наук, доцент Динмухамед Жакыпбеков из Шымкента, проектный менеджер комитета информации и общественного развития из Нур-Султана​ Бурлаченко Людмила.

Тренинг «Молодежь - волонтерство - управление» способствовал определению новых направлений работы с молодежью.​



















