-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:02
-
-
-
-
-
200 молодежных лидеров обучались волонтерству на тренинге в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В лагере «Байшешек» областным управлением общественного развития был организован двухдневный учебный лагерь «Молодежь - волонтерство - управление», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Цель - подведение итогов Года молодежи и поддержка инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева по объявлению 2020 года Годом волонтеров.
В работе лагеря приняли участие студенты колледжей и вузов со всех городов и районов, в общем около 200 молодежных лидеров.
В ходе мероприятия они учились разрабатывать проекты, работать в команде, развивать лидерские качества, эффективно организовывать работу волонтерского движения.
На тренинг был приглашен международный тренер-коуч по личностному росту из Турции
Рамазанов Арслан,
Обучали молодежь также кандидат экономических наук, доцент Динмухамед Жакыпбеков из Шымкента, проектный менеджер комитета информации и общественного развития из Нур-Султана Бурлаченко Людмила.
Тренинг «Молодежь - волонтерство - управление» способствовал определению новых направлений работы с молодежью.
- В канун Дня Независимости получат жилье 3 тысячи молодых семей
- Туризм предложили развивать в поселке Ащысай Туркестанской области
- В Туркестанской области полицейские вернули домой пропавшего подростка
- ДТП в Туркестанской области: 8 человек находятся в реанимации
- ДТП на трассе в Туркестанской области: загорелся автомобиль, 15 человек пострадали
- Прошел семинар-тимбилдинг «Turkistan media talks: СМИ и трансформация»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана