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200 молодежных лидеров обучались волонтерству на тренинге в Туркестанской области

26 Ноября 2019 14:00
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200 молодежных лидеров обучались волонтерству на тренинге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В лагере «Байшешек» областным управлением общественного развития был организован двухдневный учебный лагерь «Молодежь - волонтерство - управление», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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Цель - подведение итогов Года молодежи и поддержка инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева по объявлению 2020 года Годом волонтеров.


В работе лагеря приняли участие студенты колледжей и вузов со всех городов и районов, в общем около 200 молодежных лидеров.​ ​

В ходе мероприятия они учились разрабатывать проекты, работать в команде, развивать лидерские качества, эффективно организовывать работу волонтерского движения.

На тренинг был приглашен международный тренер-коуч по личностному росту из Турции​

Рамазанов Арслан,

Обучали молодежь также кандидат экономических наук, доцент Динмухамед Жакыпбеков из Шымкента, проектный менеджер комитета информации и общественного развития из Нур-Султана​ Бурлаченко Людмила.

Тренинг «Молодежь - волонтерство - управление» способствовал определению новых направлений работы с молодежью.​






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Ключевые слова: Туркестанская область, Год молодежи,
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