200 млрд тенге для пострадавших секторов бизнеса дополнительно выделит Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о мерах, направленных на исполнение поручений Президента, данных в рамках Послания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно ранее данному поручению Президента разрабатывается Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. В ней будут учтены озвученные в Послании поручения по повышению эффективности и прозрачности проводимой политики. Утверждение Стратегии запланировано после принятия обновленного Стратегического плана развития страны до 2025 года. Для повышения эффективности реализации денежно-кредитной политики и стабилизации валютного рынка совместно с Правительством будут проработаны дополнительные меры для возврата валютной выручки в страну и созданы благоприятные условия для ее реализации экспортерами», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, в Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года также будет учтено создание при Национальном банке Комитета по денежно-кредитной политике, главной задачей которого станет принятие стратегических решений по размеру базовой ставки и ее коридора. В среднесрочной перспективе в него войдут независимые члены. Соответствующие изменения будут внесены в законодательные акты до конца 2020 года.

«В целях восстановления экономического роста по поручению Главы государства будет выделено дополнительно 200 млрд тенге для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса. Перечень отраслей будет определен Правительством совместно с НПП «Атамекен». Программа льготного кредитования Национального банка будет доведена до 800 млрд тенге и продлена до конца 2021 года», - заключил Е. Досаев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.