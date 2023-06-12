200 млн тенге пострадавшим от пожаров в области Абай направила группа «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа «Самрук-Қазына» направила 200 млн тенге пострадавшим от пожаров в области Абай. Об этом сообщил глава Фонда Нурлан Жакупов, передает МИА «Казинформ».

Средства направят на оказание гуманитарной помощи жителям эвакуированных населенных пунктов, а также специалистам, задействованным в тушении пожара. Сумма будет перечислена через корпоративный благотворительный фонд Samruk-Kazyna Trust. Он оказывает помощь казахстанцам от всей группы компаний «Самрук-Қазына»

«Весь Казахстан переживает за соотечественников в Абайской области, где бушуют лесные пожары. Глава государства поручил оказать всестороннюю помощь гражданам. Мы как фонд национального благосостояния также не можем остаться в стороне от беды», - написал в Twitter Нурлан Жакупов.