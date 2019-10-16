200 экспонатов расскажут о выдающихся личностях Казахстана в музее Абая

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Государственном заповеднике-музее Абая «Жидебай-Борили» состоялась республиканская научно-практическая конференция «Великие имена Великой степи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр города Семей.

Ученые и специалисты музейной сферы из разных регионов Казахстана прочли доклады об исторических личностях, живших в казахской степи.

В конференции приняли участие музейные работники из разных регионов Казахстана – Петропавловска, Костаная, Торгая, Туркестана, Павлодара.

В рамках конференции открылась выставка «История и личность», организованная представителями Ассоциации музеев выдающихся личностей Казахстана. Цель создания Ассоциации – объединить все литературные музеи и работать вместе. Заключены меморандумы о творческом сотрудничестве.

Выставка, на которой представлены 200 экспонатов из 20 литературно-мемориальных музеев страны, в течение двух дней познакомит посетителей с историей выдающихся личностей казахского народа. В экспозиции представлены личные вещи Мукагали Макатаева, Ыбырая Алтынсарина, Сакена Сейфуллина, Абылай хана.

Также состоялось открытие выставочного зала «Абай в памяти народной». Открытие зала совпадает с днем открытия музея. Именно в этот день 79 лет назад открылся музей великого поэта.















