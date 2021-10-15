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    13:59, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    200 авто водворили на штрафстоянку туркестанские полицейские

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 200 авто водворили на штрафстоянку туркестанские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции Созакского РОП с начала года зарегистрировали на территории района около 3,5 тысяч административных правонарушений.

    Так, в ходе отработок стражи порядка выявили свыше 400 фактов опасного управления автотранспортом, непрохождения иностранными автомобилями техосмотра и отсутствия обязательного страхования.

    Кроме того, выявлено 68 случаев нарушения требований п. 7.4 ПДД, установки дополнительного оборудования и нанесения тонировки на стекла автомашин. Также за указанный период полицейские пресекли 21 факт управления автотранспортными средствами в состоянии алкогольного, токсикоманического опьянения. На штрафстоянку стражи порядка водворили около 200 автотранспортных средств, водители которых грубо нарушили ПДД.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Транспорт
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