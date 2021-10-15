ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 200 авто водворили на штрафстоянку туркестанские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции Созакского РОП с начала года зарегистрировали на территории района около 3,5 тысяч административных правонарушений.

Так, в ходе отработок стражи порядка выявили свыше 400 фактов опасного управления автотранспортом, непрохождения иностранными автомобилями техосмотра и отсутствия обязательного страхования.

Кроме того, выявлено 68 случаев нарушения требований п. 7.4 ПДД, установки дополнительного оборудования и нанесения тонировки на стекла автомашин. Также за указанный период полицейские пресекли 21 факт управления автотранспортными средствами в состоянии алкогольного, токсикоманического опьянения. На штрафстоянку стражи порядка водворили около 200 автотранспортных средств, водители которых грубо нарушили ПДД.