20 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1959) родился КАРБУЗОВ Козы-Корпеш Жапарханович — генерал-майор, доктор юридических наук, генеральный директор (председатель правления) ТОО «KMG-Security».

Фото: finpol.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист, экономист; Харьковский филиал Института прокуратуры СССР; Московский институт повышения квалификации руководящих кадров прокуратуры СССР.

Трудовая деятельность: ответственный секретарь Чуйского райисполкома Джамбульской области (1981-1982); помощник прокурора Мойынкумского района Джамбульской области (1982-1986); прокурор следственного управления прокуратуры Джамбульской области (1986-1988); прокурор следственного управления прокуратуры КазССР (1988-1989); начальник следственного отдела, заместитель прокурора Кзыл-Ординской области (1989-1994); начальник управления по надзору за законностью судебных актов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1994); специальный прокурор по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Республики Казахстан с правами прокурора области — начальник управления Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией (1994-1995); начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативной деятельностью ГСК и дознанием в органах Министерства внутренних дел, Таможенного комитета, налоговой полиции Республики Казахстан (1995); начальник ГУ ГСК г. Алматы (1995-1997); начальник главного управления, департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (5-го департамента) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1998-2000); начальник следственного департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2000-2003); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003-2007); вице-министр — председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2007-2011); президент Центра военно-стратегических исследований при Министерстве обороны Республики Казахстан (с 2013).

63 года назад (1963) родился КЕНЖЕГАРИН Аскаржан Капезович — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Фото: sud.gov.kz

Родился в области Абай. Окончил Казахский государственный национальный университет, правоведение.

Трудовая деятельность: каменщик треста № 22 Министерства сельского строительства КазССР «Семсельстрой» недвижимой механической колонны № 2217 (1980-1981); охранник отделения Государственного банка поселка Баршатас (1984); рабочий овцесовхоза имени Ч. Валиханова Чубартауского района (1984); командир отделения профессиональной пожарной части № 15 (1984-1985); охранник отделения Государственного банка поселка Баршатас (1985); охранник районной больницы поселка Баршатас (1986); разнорабочий Чубартауского строительного кооператива «Гранит» (1986-1989); нотариус Чубартауской районной нотариальной конторы (1989-1992); судья по исполнительному и административному производству Аягузского районного народного суда (1992-1996); исполняющий обязанности судьи Аягузского районного суда (1996); председатель Чубартауского районного суда (1996-1998); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1998-2015); председатель коллегии по уголовным делам суда столицы (2015-2017).

На занимаемой должности — с октября 2017 года.

55 лет назад (1971) родилась АККУЖИНА Бибигуль Беркутовна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Костанайской области.

Фото: Gov.kz

Родилась в поселке Кара-Оба Урицкого района Костанайской области. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (1997); Университет Международного Бизнеса (2016).

Трудовая деятельность: преподаватель психологии Костанайского госуниверситета (1997-2000); ведущий и главный специалист управления по делам государственной службы Агентства по делам государственной службы по Костанайской области (2000-2002); руководитель отдела анализа и мониторинга областного управления внутренней политики Акимата Костанайской области (2002-2009); заместитель руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области (2009-2016); заместитель акима г. Костанай (06.2016-04.2017); руководитель ГУ «Управление внутренней политики акимата Костанайской области», заведующая секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана (04.2017-05.2021); первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии «Nur Otan» (05.2021-12.2022); председатель Костанайского областного филиала партии «AMANAT» (12.2022-12.2023).

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

42 года назад (1984) родился ПРОКОПЬЕВ Сергей Леонидович — депутат Актюбинского областного маслихата, президент АО «ТНК «Казхром».

Фото: kapital.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Инновационный Евразийский университет, металлургия черных и цветных металлов; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, металлургия черных и цветных металлов; Академию бизнеса EY, г. Москва, финансы для нефинансовых менеджеров I: учет, анализ, бюджет.

Трудовая деятельность: горновой плавильного цеха № 1 Аксуского завода ферросплавов (2002-2006); старший мастер плавильного цеха № 1 Аксуского завода ферросплавов (2007-2010); начальник плавильного цеха № 1 Аксуского завода ферросплавов (2010-2013); начальник ПТУ — заместитель технического директора Аксуского завода ферросплавов (2013-2014); заместитель технического директора по производству Аксуского завода ферросплавов (2014); директор Аксуского завода ферросплавов (2014-2021); вице-президент по производству АО «ТНК „Казхром“ (2021-2022).

На занимаемой должности — с сентября 2022 года.

26 лет назад (2000) родился ЖУГУНУСОВ Мирас — артист, певец.

Фото: Instagram/@zhugunussov.mj

Родился в Западно-Казахстанской области.

Вместе с родными братьями выступал в составе трио «Братья Жугунусовы». Рустем, Мухаммедали и Мирас — призеры и участники международных конкурсов. Мирас участвовал в фестивале «Звезды Шелкового Пути-2018» в Грузии.

Исполняет песни как сольно, так и в дуэте с другими музыкантами, например, совместно с Жубанышем Жексенулы была записана песня «Роман», которая приобрела широкую известность.

Мирас — автор популярных песен «Зымыран» (2021); «Сен туралы» (2021); «Қызғанамын» (2021); «Ойлай берем» (2022); «Мама» (2022). Композиции регулярно возглавляют национальные хит-парады.