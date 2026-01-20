20 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

В 1919 году в городе Алматы состоялся слет поэтов-жыршы, в котором принял участие Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев придавал традиционному песенному состязанию острое социальное звучание, затрагивал в своих импровизациях актуальные вопросы жизни казахского общества, рассказывал о нуждах народа, рисовал картины бесправия, призывал бороться за свободу, равноправие и человеческое достоинство, разоблачал волостных, правителей, критиковал негативные явления жизни.

В 1932 году постановлением III Пленума Казкрайкома газета «Советская степь» была переименована в «Казахстанскую правду».

«Казахстанская правда» — общенациональная газета Казахстана, главный источник официальной и деловой информации в республике.

В 1984 году было учреждено почетное звание «Народный писатель Казахстана», присваиваемое писателям за выдающиеся заслуги в развитии казахской литературы. Первыми этого почетного звания были удостоены Габит Мусрепов, Дмитрий Снегин, Турсынхан Абдрахманова. С 1999 года звание «Народный писатель Казахстана» не присваивается.

В 1994 году с космодрома «Байконур» был запущен первый космический аппарат телевизионного вещания «Галс». Этим запуском было положено начало созданию новой системы непосредственного спутникового телевизионного вещания. «Галс» оснащен мощным передатчиком и несколькими малогабаритными антеннами и располагается на геостационарной орбите.

В 1994 году в целях социальной защиты граждан, имеющих вклады в Сберегательном банке Республики Казахстан, и выполнения государством обязательств по сохранности их сбережений специализированный коммерческий сберегательный банк Казахстана был преобразован в Народный банк.

В 1996 году начал свою работу двухпалатный Парламент Республики Казахстан — высший представительный орган РК, осуществляющий законодательные функции. Организация и деятельность Парламента и правовое положение его депутатов были определены Конституцией РК, Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и другими законодательными актами.

В 2009 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории Казахстана маркированный конверт, посвященный Второй национальной переписи населения страны.

На конверте с логотипом «Kazpost» есть эмблема второй национальной переписи и напечатанное типографским способом изображение стандартной почтовой марки «Герб» из серии «Государственная символика Республики Казахстан».

В 2010 году в Акорде состоялось первое заседание созданной Комиссии по вопросам нераспространения ядерного оружия. В ходе заседания был обсужден ряд аспектов в сфере нераспространения ядерного оружия, международного сотрудничества Казахстана в этой области, включая вопросы подготовки к участию казахстанской делегации в предстоящем саммите в Вашингтоне.

В 2010 году в ходе визита в Брюссель казахстанской делегации во главе с заместителем министра обороны РК генерал-лейтенантом Булатом Сембиновым состоялось заседание в формате «НАТО плюс Казахстан», на котором был одобрен и принят второй цикл Индивидуального плана действий партнерства Республики Казахстан с Организацией североатлантического договора (NATO).

В 2016 году в Алматы открылась цирковая студия Мурата Мутурганова. Благодаря гранту дети из малообеспеченных семей будут обучаться в цирковой студии совершенно бесплатно.

В 2018 году Республика Казахстан и Французская Республика учредили программу стипендий «Абай — Верн», которую назвали в честь двух писателей — Абая и Жюля Верна. Эта программа студенческой мобильности финансируется правительством Франции совместно с казахстанским АО «Центр международных программ». Программа предусматривает ежегодное присуждение 100 стипендий.

В 2018 году в одной из крупнейших библиотек мира — Нью-Йоркской публичной библиотеке — состоялось торжественное открытие Центра казахстанской литературы и культуры.

Проект по открытию центров казахстанской литературы в странах ближнего и дальнего зарубежья является одним из ключевых в международном сотрудничестве библиотек. Этот проект стал своеобразным мостом дружбы между странами, народами и библиотеками, который выложен из книг.

В 2019 году в Третьяковской галерее состоялся специальный показ фильма «Казахское ханство. Алмазный меч». Основа сценария взята из книги Ильяса Есенберлина «Кочевники». В картине показана история не только становления Казахского ханства, но и история евразийского и кочевого образа жизни.

В 2019 году Казахстан был впервые представлен на крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке в Германии, в которой участвовали 1700 компаний из 65 стран мира. Наша страна была представлена продукцией 10 отечественных сельхозпроизводителей. Они подготовились основательно и представили в Берлине широкий ассортимент продукции: от жента, курта и халвы до знаменитого казахстанского шоколада. Помимо сладостей привезли верблюжье молоко и рыбу. Но больше всего посетителей удивил шоколад на основе кобыльего молока. Продукт без сахара и трансжиров иностранцы называли уникальным и пробовали с удовольствием.

В 2024 году в Москве прошел показ документального фильма о Қаңтаре. Трагические события января 2022 года заняли особое место в летописи новейшей истории Казахстана.

— Масштаб их влияния на вектор и динамику политического процесса сложно переоценить. Қаңтар стал катализатором перемен в стране. Именно поэтому огромное значение имеет объективное, непредвзятое и лишенное тенденциозности осмысление событий тех дней, — отметил посол Казахстана в России Даурен Абаев, представляя фильм российским гостям.

В 2025 году кадеты второго курса Казахстанской морской академии (КМА) Казахстанско-Британского технического университета преодолели Атлантический океан на нидерландском паруснике Eendracht. Второкурсники Казахстанской морской академии (КМА) совершили уникальное путешествие, преодолев 3191 морскую милю (около 5910 км) через Атлантический океан. Путешествие на борту парусника Eendracht стало значимой частью образовательного процесса и оказалось возможным, благодаря партнерству КМА с STC Group. Этот уникальный образовательный проект стал важным этапом в их подготовке, объединив теорию с практикой и заложив основу для будущей морской карьеры.