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20 вооруженных участников криминальной разборки задержал КНБ в ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2023, 10:00
20 вооруженных участников криминальной разборки задержал КНБ в ВКО Фото: gov.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе операции задержали более 20 участников группировки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.

«15 июня КНБ совместно с органами внутренних дел в Усть-Каменогорске пресек запланированную криминальную разборку между двумя противоборствующими преступными группами.

В ходе операции более 20 участников были задержаны около одного из кафе города, куда отдельные из них прибыли с оружием», - сообщили в пресс-службе Комитета.

У подозреваемых лиц изъято два пистолета «Макарова», травматический пистолет, ружье, «обрез гладкоствольного ружья», светошумовая граната и две единицы холодного оружия.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Регионы Казахстана   КНБ   Криминал   Усть-Каменогорск  
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