20 улиц планируется построить в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году для развития столичных жилых массивов выделено 8,8 млрд тенге. Из них, 7,3 млрд тенге из республиканского и 1,5 млрд тенге из местного бюджета. Об этом рассказал и.о. руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Мерей Байырхан, передает МИА «Казинформ».

«На выделенные средства планируется реализация 7 проектов в 6 жилых массивах города. К примеру, в жилом массиве Юго-Восток ведется реализация двух проектов 1 и 2 очереди по строительству инженерных сетей и дорог. Всего проектами предусмотрено строительство 20 улиц. В 1 очереди проекта предусмотрено строительство 6 улиц. Стоимость договора составляет 6,9 млрд тенге. Остаток средств 4,5 млрд тенге. На текущий год выделено 1 млрд тенге», - сказал и.о. руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Мерей Байырхан.

По словам спикера, в 2022 году проведены работы по строительству дорог и инженерных сетей по улицам Бурабай и Козыбасы общей протяженностью 1,6 км. В 2023 году планируется выполнить работы по строительству инженерных сетей и обеспечению проезда по улицам Козыбасы, Бурабай и Хантау. Полное завершение проекта планируется в 2024 году.

На сегодняшний день по 1 и 2 пусковым комплексам получено положительное заключение Государственной экспертизы. Ориентировочная стоимость проекта составляет 13,6 млрд тенге. На текущий год выделено 4 млрд тенге.

«В первом пусковом комплексе предусмотрены улицы Есиль, Буктырма, Едиль, Жайык, где работы завершены в полном объеме. Данные улицы в текущем году планируется передать в коммунальную собственность города. Во втором пусковом комплексе предусмотрены улицы Ертис, Дегерес, Акарыс, реализация которых начата в 2022 году. Завершение работ по данным улицам и передача на баланс города планируется в текущем году.

По 3 и 4 пусковым комплексам на сегодняшний день направлены заявки на рассмотрение в Республиканскую бюджетную комиссию. Реализация проекта планируется в 2024 году.