20 тысяч долларов пытался незаконно переправить в РК гражданин Кыргызстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся незаконно переправить деньги в Казахстан на узбекско-казахстанской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

«На таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов в Туркестанской области был задержан уроженец Кыргызстана, пытавшийся переправить 20 000 долларов США и 23 458 000 тенге в Казахстан», - сообщили в пресс-службе ведомства.

19 октября примерно в 14:30 сотрудниками таможенного поста «Атамекен» совместно с пограничным нарядом «ДТТС» обнаружили незадекларированные денежные средства при осмотре грузового транспорта «Volvo», следовавшего в Республику Казахстан.

Так как данное дело специально рассматривается в Уголовном кодексе Республики Казахстан, в настоящее время, дело направлено в Департамент экономических расследований по Туркестанской области для проведения необходимых следственных мероприятий в отношении гражданина Кыргызстана.