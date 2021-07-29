20-тонный модуль «Наука» в штатном режиме пристыковался к МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 июля, в 19 часов 29 минут по времени Нур-Султана состоялась стыковка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» со стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямая трансляция причаливания и стыковки модуля «Наука» с МКС велась в прямом эфире.

По данным телеметрии и докладам экипажа МКС, бортовые системы станции и модуля «Наука» функционируют в штатном режиме, сообщили ведущие прямого репортажа из телестудии Роскосмоса.

Как сообщалось, многоцелевой модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года и выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя «Протон-М».

После отделения от третьей ступени модуль был принят на сопровождение наземными службами подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш, который в течение восьми суток выполнял программу сближения с МКС.

За это время специалисты главной оперативной группы управления (ГОГУ) РКК «Энергия» провели несколько включений двигателей модуля для поднятия и коррекции орбиты, а также выхода в район встречи с МКС в расчетное время. Операции по облету станции, зависанию, причаливанию и стыковке со служебным модулем «Звезда» проводились под контролем специалистов ГОГУ и российских членов экипажа длительной экспедиции МКС-65 - космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Место для нового модуля «Наука» на МКС было освобождено несколько дней назад, когда транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» в связке с модулем «Пирс» отстыковали от станции и свели с орбиты.

Как стало известно, состоявшаяся успешная стыковка стала первой за последние 11 лет, после того, как в 2010 году к станции был пристыкован малый исследовательский модуль № 1 «Рассвет».

В течение полутора часов после завершения стыковки космонавты проведут контроль герметичности стыковочных соединений и технологических коммуникаций. В 21:15 по времени Нур-Султана планируется открытие люка переходного отсека модуля «Звезда» и еще через несколько минут — люка нового российского модуля, а также вход экипажа в жилую зону приборно-герметичного отсека.

Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.