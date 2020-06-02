20 тонн пшеницы похитили работники предприятия в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские раскрыли кражу более 20 тонн пшеницы на общую сумму в 1,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, недостачу в одном из предприятий Акжарского района обнаружили десять дней назад. Сначала пытались найти похищенное зерно самостоятельно, но потом обратились в полицию.
«Анализ информации, собранной охранниками предприятия, оперативный обмен данными с участковыми инспекторами позволили установить все передвижения грузовых автомобилей в районе и вычислить подозреваемых. Ими оказались двое 52-х летних работников этой же компании», - рассказали в пресс-службе.
Часть похищенного зерна изъяли в поле вблизи одного из сёл района.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража».
В регионе это не первый случай, когда к кражам из агроформирований причастны сотрудники этих же предприятий.
- Эксперт ВБ: Последствия пандемии создают определенные угрозы для продбезопасности Центральной Азии
- Двухлетний ребенок выпал из окна в Алматы в День защиты детей
- Скончался подросток, впавший в кому после массовой драки в Шымкенте
- Житель ЗКО сжег свой автомобиль после того, как сбил насмерть мужчину
- Годовалый ребенок выпал из окна в Караганде
- Отравились газом в канализации: сотрудники «Алматы Су» в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана