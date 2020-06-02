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20 тонн пшеницы похитили работники предприятия в СКО

2 Июня 2020 15:00
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20 тонн пшеницы похитили работники предприятия в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские раскрыли кражу более 20 тонн пшеницы на общую сумму в 1,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, недостачу в одном из предприятий Акжарского района обнаружили десять дней назад. Сначала пытались найти похищенное зерно самостоятельно, но потом обратились в полицию.

«Анализ информации, собранной охранниками предприятия, оперативный обмен данными с участковыми инспекторами позволили установить все передвижения грузовых автомобилей в районе и вычислить подозреваемых. Ими оказались двое 52-х летних работников этой же компании», - рассказали в пресс-службе.

Часть похищенного зерна изъяли в поле вблизи одного из сёл района.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража».

В регионе это не первый случай, когда к кражам из агроформирований причастны сотрудники этих же предприятий.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Сельское хозяйство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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