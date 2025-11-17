20 тонн мяса птицы пытались незаконно ввезти в Казахстан из России
Крупную партию продукции птицеводства остановили на ветеринарном контрольном пункте «Сырым» при въезде на территорию Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.
Грузовой автомобиль, следовавший из Самарской области Российской Федерации в Кызылординскую область, был остановлен для проведения обязательной проверки.
— В ходе контроля установлено, что транспортируемый груз содержал 20 тонн мяса птицы. Однако документарная проверка выявила серьезное нарушение: предприятие-производитель данной продукции не входит в перечень организаций, включенных в Реестр производителей ЕАЭС, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения на территорию Казахстана, — сообщили в ведомстве.
В связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований грузовой автотранспорт был возвращен в страну отправления. Как сообщили в МСХ, в отношении водителя составлен административный протокол и назначен штраф.
Напомним, с начала года на территории Западно-Казахстанской области выявлено 204 случая нарушения ветеринарного законодательства. По итогам проверок возвращены 204 транспортных средства, составлено 130 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 11 млн тенге.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Казахстане изменятся правила оформления талона о прохождении государственного контроля.