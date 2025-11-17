20 тонн мяса птицы пытались незаконно ввезти в Казахстан из России

Грузовой автомобиль, следовавший из Самарской области Российской Федерации в Кызылординскую область, был остановлен для проведения обязательной проверки.

— В ходе контроля установлено, что транспортируемый груз содержал 20 тонн мяса птицы. Однако документарная проверка выявила серьезное нарушение: предприятие-производитель данной продукции не входит в перечень организаций, включенных в Реестр производителей ЕАЭС, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения на территорию Казахстана, — сообщили в ведомстве.

В связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований грузовой автотранспорт был возвращен в страну отправления. Как сообщили в МСХ, в отношении водителя составлен административный протокол и назначен штраф.

Напомним, с начала года на территории Западно-Казахстанской области выявлено 204 случая нарушения ветеринарного законодательства. По итогам проверок возвращены 204 транспортных средства, составлено 130 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 11 млн тенге.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Казахстане изменятся правила оформления талона о прохождении государственного контроля.