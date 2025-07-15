20 тысяч казахстанцев уклоняются от службы в армии

— В 2024 году на срочную военную службы было призвано 40 202 человека. В 2025 году планируется призвать на срочную службу 42 098 человек. Несмотря на требования статьи 36 Конституции и Указа Президента, около 20 тысяч граждан не выполняют свой гражданский долг и не являются на военную службу добровольно, — сообщило Министерство обороны РК в ответ на запрос агентства Kazinform.

Ведомство напоминает, что уклоняющиеся от военной службы без всяких оснований могут быть лишены свободы на 1 год.

— В соответствии со статьей 647 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, на гражданина, состоящего на военном учете или обязанного встать на учет, не прибывшего в срок, указанный в повестке органа местного военного управления, налагается штраф в размере 5 МРП. В соответствии со статьей 648 этого Кодекса, за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования по направлению комиссии по постановке граждан на военный учет или призывной комиссии, наказывается штрафом в размере 5 МРП. Вместе с тем, в соответствии со статьей 387 Уголовного кодекса, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы, наказывается штрафом в размере до 1 000 МРП, или ограничением свободы на срок до 1 года, или лишением свободы на этот срок, — сообщило Министерство обороны.