20 служебных квартир выдали спасателям в Алматы

Среди сотрудников ДЧС, получивших служебную квартиру — радиотелефонисты, пожарные-спасатели, водители-инструкторы, командиры отделений, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

— Мы ценим ваш вклад в обеспечение безопасности населения. Поэтому для меня большая честь вручить ключи от служебных квартир. Улучшение бытовых условий будет способствовать повышению эффективности работы сотрудников гарнизона. Хочу отметить, что при поддержке акимата из года в год строятся новые пожарные части, где предусмотрено место жительства. Мы примем все меры, чтобы каждый сотрудник был обеспечен жильем. Пусть в ваших домах царит тепло и уют, дружба и любовь, — сказал Багдад Чайзада.