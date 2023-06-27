20 школ сдадут в эксплуатацию в Туркестанской области до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил о мерах по обеспечению образованием детей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, в регионе в сфере образования оказывают услуги 2511 организаций. В 1372 дошкольных организациях воспитываются 155 тысяч детей. Охват детей 2-6 лет детскими садами составляет 98%. В области в общей сложности в 1000 школах (государственных - 907, частных - 93) обучается 515 тысяч учащихся.

«За пять лет построено 86 новых школ. В соответствии с поручением Главы государства в прошлом году было завершено строительство 34 школ (за счет бюджета - 21, за счет частных инвестиций - 13 школ). Сейчас дефицит составляет 35 тысяч ученических мест. В целях решения данного вопроса строится 33 школы. В том числе через Фонд поддержки инфраструктуры образования в этом году ведется строительство девяти школ. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 20 школ», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

Кроме того, в рамках пилотного проекта «Комфортная школа» в ближайшие три года будут построены 63 школы (проектная мощность - 49 тыс. мест). Согласно поручению Президента, для обеспечения безопасности 894 государственных школ из бюджета выделены соответствующие средства (на приобретение видеонаблюдения, турникетов, ограждений, тревожных кнопок, обеспечение специализированной охраны).

«Полностью решен вопрос обеспечения бесплатным питанием учащихся 1-4 классов», - добавил аким.