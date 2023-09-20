20 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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58 лет назад (1965) родился КУЛЖАНОВ Гани Абдуалиевич - казахский актер кино и театра, телеведущий, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Фото: instagram.com/ganikulzhanov/

Уроженец Кызылординской области. Окончил Алматинский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского.

В 1987-1991 годы обучался на актерском отделении Государственного Института театра и кино у народной артистки СССР, профессора Шолпан Жандарбековой и народного артиста Казахстана Тлектеса Мейрамова.

В 1990 по 2007 годы артист Казахского государственного академического театра драмы имени М.О. Ауэзова. В 2007 году актер был приглашен в Казахский музыкально–драматический театр имени К. Куанышбаева, а спустя несколько месяцев ему была поручена организация нового Театра в столице.

В 2007-2013 годы директор столичного «Жастар театры». С 2013 года - актёр «Жастар театры».

В 1990 году был принят в труппу Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова. Первую роль молодой актер сыграл в спектакле «Қош, махаббат!» по пьесе М. Макатаева. В дальнейшем творческая биография артиста пополнилась ролями классического и современного репертуара. Среди наиболее удачных и полюбившихся зрителям с полным правом можно отнести Гортензио в «Укрощении строптивой» У. Шекспира, Мусабая в «Акбилек» Ж. Аймауытова, Субэдей в «Чингизхане», Абилмансур в «Аблайхане» А. Кекильбаева, Эрика Кламрота в «Перед закатом солнца» Г. Гауптамана, Омара в «Старшей сестре» Д. Исабекова и другие.

В 1998 году за исполнение роли Кумара в спектакле «Ангел с дьявольским лицом» Р. Мукановой артист был удостоен звания лауреата премии Союза молодежи Казахстана.

Сейчас на счету артиста более 50 театральных ролей.

45 лет назад (1978) родился АБСАТТАРОВ Динмухамед Болатович - заместитель председателя правления АО «НК «QazExpoCongress».

Фото: kz.kursiv.media

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (2001); Кызылординский государственный университете им. Коркыт-ата (2005).

Трудовая деятельность: экономист отдела экономического планирования АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (2001-2002); советник акима Жалагашского района Кызылординской области (2002-2003); заведующий отделом управления сельского хозяйства Кызылординской области (2003-2004); инспектор аппарата акима Кызылординской области (2004-2006); помощник акима Кызылординской области (2004-2006); заместитель директора департамента предпринимательства и промышленности, руководитель управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2006-2010); заместитель директора департамента комитета автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций РК Кызылординской области (2006-2011); руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области (2011-2012); управляющий директор-член правления НЭПК «Союз «Атамекен» (2012-2013); директор Палаты предпринимателей Кызылординской области (2013-2014); управляющий директор- директор Департамента регионального развития, советник Председателя Правления НПП РК «Атамекен» по региональным вопросам, заместитель секретаря Секретариата Комитета АПК и пищевой промышленности, заместитель директора Департамента АПК и пищевой промышленности, управляющий директор - директор Департамента развития МСБ НПП РК «Атамекен» (2014-2017); директор Палаты предпринимателей города Алматы (2017-2018); советник Председателя Правления НПП РК «Атамекен» по региональным вопросам (2018); управляющий директор - директор Департамента торговли НПП РК «Атамекен» (2018-2019); директор Палаты предпринимателей Туркестанской области (2019-2020); председатель правления АО «Управляющая компания МЦПС «Хоргос» (2020-2021).

На занимаемой должности с апреля 2021 года.

35 лет назад (1988) родился ОМАРОВ Марат Талгатович - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Родился в городе Семей. Окончил Британскую школу Buckswood School программа GCSE (2004 – 2005); Британский колледж Buckswood School программа A-Level (2005 – 2007); Британский Университет Йорка по программе «Болашақ» (2010); Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE), магистратура (2011)

Трудовая деятельность: советник Министра экономического развития и торговли (в последующем - экономики и бюджетного планирования, национальной экономики) РК (2012-2014); заместитель директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК (2014-2016); управляющий директор АО «Казахтелеком» (2016-2017); Председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», после трансформации - Председатель правления АО «QazTech Ventures» (входит в структуру АО «НУХ «Байтерек») (2017-2019); управляющий директор - член Правления холдинга «Байтерек» (2019-2020); заместитель Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК (2020-2022).

На занимаемой должности с 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

34 года назад (1989) родился КУАНТЫРОВ Ермек Сакенович - директор по правовому сопровождению и закупкам АО «НАК «Казатомпром».

Фото: kazatomprom.kz

Окончил Томский государственный университет РФ, бакалавр международных отношений (2006-2010); Казахский гуманитарно-юридический университет (KAZGUU University), бакалавр права (2010-2012); Колумбийский университет, Школа права, г. Нью-Йорк, США, по стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ» (2013-2014) магистр права (LL.M.); член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовая деятельность: менеджер Управления международного сотрудничества и взаимодействия АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2010-2011); эксперт Департамента международной экономической интеграции Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2011-2014); эксперт Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан (2014-2015); эксперт Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2015-2016); главный эксперт Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан (2016-2017); заместитель директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан (2017-2019); и.о. заместителя директора, заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (2019-2020); директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан (2020-2020); директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2020-2021); директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан (2021-2022); директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК (2022-2023).

На занимаемой должности с июля 2023 года.

48 лет назад (1975) родилась АСЫЛОВА Бибигуль Амангельдиновна - советник Премьер-министра Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родилась в Кокчетавской области. Окончила Казахскую государственную академию управления, экономист (1996).

Трудовая деятельность: специалист 1 категории, ведущий специалист Кокшетауского областного финансового управления (1996-1997); ведущий, главный специалист Северо-Казахстанского областного финансового управления (1997-1998); ведущий, главный экономист отдела образования и науки управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1998-2001); начальник отдела образования и науки управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов Республики Казахстан (2001-2002); заместитель начальника управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента финансирования государственных органов Министерства финансов РК (2002-2002); начальник управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ департамента планирования расходов социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2004); директор департамента экономики и финансов Министерства культуры, информации и спорта РК (2004-2007); директор департамента внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике (2007-2009); директор департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК (2009-2010); директор департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2010); директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК (2010-2013); директор департамента планирования бюджетных программ социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); директор департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов (2014-2016); вице-министр образования и науки РК (2016-2022)

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями.

в этот день также родились:

132 года назад (1891-1938) родился КУДЕРИН Жумахан Маусымбайулы - общественно-политический деятель, один из первых казахских ученых-агрономов.

Фото: vk.com

Уроженец города Аягоза Восточно-Казахстанской области. Окончил Коксускую сельскохозяйственную школу (город Капал) и Среднеазиатский государственный университет. Участвовал в борьбе с эпидемией холеры, в проведении земельно-водной реформы, работал в Особой комиссии ТурЦИК по возврату казахов-беженцев из Китая, организовывал школы в аулах. При его участии 6 тысяч семей вернулись на родину. Одновременно с учебой в Среднеазиатском государственном университете преподавал на различных курсах, в Особой комиссии ВЦИК по землеустройству Казахстана и Кыргызстана, в Институте почвоведения и геоботаники. В 1930 году был арестован и выслан на 5 лет в Воронежскую область. В 1937 году снова арестован, в 1938 году расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

Основные направления научной деятельности: культура земледелия и животноводства. Автор учебника «Өсімдіктану, оқу құралы», «Қой мен оның жүні», «Қант қызылшасы», этнографического и биологического трактата «Виды змей в Средней Азии».

Его именем названа улица в Алматы.

100 лет назад (1923-2014) родился БАЛМУХАНОВ Саим Балуанович - радиолог-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Казахстан.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Актюбинской области. Окончил Алматинский медицинский институт, аспирантуру Института хирургии Академии наук Казахстана.

Трудовая деятельность: работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим отделом Института хирургии Академии наук Казахстана, заведующим кафедрой Алматинского медицинского института, заместителем директора Института краевой патологии Минздрава, заместителем директора Института онкологии и радиологии. С 1996 года - почетный директор Института онкологии и радиологии.

За вклад, внесенный в дело борьбы за безъядерный мир, удостоен в 1997 году почетного звания лауреата Международной премии мира (Япония). Общество радиобиологов России наградило С.Б. Балмуханова памятной медалью имени Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Разработанные академиком С. Балмухановым и его учениками новые методы лучевой терапии с применением гипоксических радиомодификаторов и внутриопухолевой радиосенсибилизации внедрены и применяются в онкологических центрах СНГ, Англии, Швейцарии, Франции, Индии, Японии, Перу, Китае и Монголии.